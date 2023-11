A los que sí y a los que no les afectaría el proyecto del impuesto predial

El tan comentado proyecto de ley del impuesto predial que radicaron los ministerios de Hacienda y de Agricultura no le afectará a todos los dueños del país.



Los que tendrán que empezar a pagar más por sus predios serán aquellos que tienen terrenos o inmuebles que no han sido actualizadas catastralmente desde hace años y que, por lo tanto, están pagando un impuesto predial menor al que deberían. El resto quedaría igual.



Lo que pretende el Gobierno es establecer topes al predial para poder minimizar el impacto de la actualización del avalúo catastral, pues hasta ahora se habían visto incrementos de hasta de 1.000 por ciento, en algunos casos, porque hay confusiones en las administraciones locales por legislaciones antiguas.



Esto ha pasado, por ejemplo, en municipios de Cundinamarca como Nocaima, Sutatausa, Villeta, Guaduas, Ubaté, Nemocón o Fómeque, entre otros muchos, en los que la actualización catastral no se realizaba hace más de 15 o 20 años, cuando en realidad se debe hacer cada cinco años.



"Solo aplicaría a los municipios en los que se haga una actualización catastral. Al contrario, los más de 128 municipios que ya están actualizados no van a tener este tipo de impactos. Ahí están casi todas las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla o Bucaramanga. Se trata de mitigar estos incrementos y que realmente se obtengan los beneficios del catastro multipropósito", dice Gustavo Marulanda, director del Igac.

En la actualidad, el catastro multipropósito lleva una actualización de alrededor del 9,6 por ciento y la meta es llevarlo al 70 por ciento de aquí al 2026.



La idea es actualizar de manera física, jurídica y económica 80 millones de hectáreas repartidas en 660 municipios en lo que queda de gobierno.



Para que cuando se haga este proceso no se dé una disparada del predial en muchas zonas en las que nunca se ha entrado o la última actualización se hizo hace décadas es que se busca sacar adelante esta media.

¿Qué lugares ya están actualizados?



Las grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e Ibagué ya están actualizadas catastralmente por lo que no les repercutiría este proyecto, salvo en ocasiones excepcionales.



En total, según el Igac hay 123 municipios actualizados. Algunos de los que aparecen son Fómeque, Fusagasugá, Sopó, Villeta o Zipaquirá en Cundinamarca. Barbosa, Cáceres, Envigado, Puerto Berrio, Sabanalarga, Támesis o Girardota en Antioquia.

También Cartago o Palmira en Valle del Cauca; o Socorro en Santander.



En el 2022, la autoridad catastral finalizó 17 procesos de actualización y ya para este 2023, la meta es intervenir 73 municipios y para el 2024 unos 100.



Sin embargo, estas actualizaciones están supeditadas a los procesos de contratación, a las consultas previas con los diferentes grupos étnicos y a que se tenga el presupuesto oportuno.

¿Cuáles sí se verán impactados?



El proyecto de ley dice que cuando se actualice el avalúo catastral se le ponga un tope a la posterior subida del impuesto predial que hacen los municipios. Con ello, se mitigaría el impacto.

"Estábamos viendo que con las normas actuales a muchas personas se les subía más de 1.000 por ciento. Para que ello no ocurra se pondrán topes. Por ejemplo, el 90 por ciento de los predios del país tiene un avalúo de menos de 135 salarios mínimos. Estos suelen pagar en promedio 28.000 pesos y con la norma se les subiría el 50 por ciento, que son alrededor de 14.000 pesos. De lo contrario, se les dispararía a más de 2 millones de pesos", explica el director del Igac.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la Nación y los distintos catastros del país están haciendo una actualización, pero no se están identificando los impactos que se tienen automáticamente sobre el impuesto porque el decreto que está vigente-que es del 2019-solamente genera un alivio a los predios que tienen un avalúo inferior a 135 salarios mínimos y lo que dice es que si se le actualiza el avalúo catastral, el municipio no le podrá cobrar más allá del 100% de lo que pagó el año inmediatamente anterior.



"Ese decreto no dice nada de los predios que tienen avalúos superiores; lo que significa es que si a usted le aumentaron el avalúo catastral en el 1.000 %, el impuesto predial podría subir hasta el 1.000%", precisó.



Entre los lugares que serán actualizados están regiones apartadas como Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Chocó.



O también en este momento se encuentran en actualización muchos territorios del norte del país como Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, donde el Gobierno se quiere enfocar en comprar tierras para repartirlas a los campesinos en medio de la reforma agraria, pues es donde están algunos de los predios más productivos y subutilizados.



La ministra de Agricultura, Jhénifer Mójica, dijo que la falta de regulación sobre topes leva a incrementos “exagerados” del predial que afectan a más de 900 municipios del país, que tienen un impuesto registrado por debajo del 19 por ciento.



“En la mayoría de los municipios del país el valor catastral de los predios es inferior a una quinta parte del valor real”, dijo.

¿Cómo serían los topes?

El proyecto permite que todos los concejos municipales y las alcaldías organicen el pago del impuesto predial una vez entre en vigencia el avalúo catastral.



Los topes quedarían así:



- El impuesto predial podría subir hasta un 50 por ciento en los predios urbanos con destino habitacional y comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s. m. m. l. v.), esto es, unos 156,6 millones de pesos a precios de este año.



- Para los predios cuyo avalúo catastral se encuentren en el rango superior a esos 135 salarios mínimos y menor a 250 salarios, el incremento podría ser de hasta 100 por ciento.



- Los que estén por encima de los 250 salarios y por debajo de los 350 smmlv (406 millones) tendrían un ajuste del 150 por ciento;



- Para aquellos cuyo avalúo sea superior a los 350 pero menor a 500 salarios mínimos ( 580 millones) podrían sufrir un incremento del predial del 200 por ciento,



- Mientras que los predios que superen ese último rango podrían tener un ajuste en el impuesto predial de hasta 300 por ciento. Hoy, como está la norma, podrían pagar el 1000% del predial que pagaban el año anterior.



La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo que la propuesta apunta a que la mayoría de los predios del país tendrá un aumento máximo del 50 por ciento. "Solo el 5 por ciento de los predios entrarán en los rangos más altos de incremento anual", dijo.



Y añadió: "Con este proyecto de ley radicado se proponen límites más precisos y progresivos para la zona rural de cara a que la tierra cumpla con una función social", aseguró.