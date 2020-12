Abecé del proyecto de ley que busca darle impulso al emprendimiento

En el Congreso hace curso el proyecto de ley de emprendimiento, de iniciativa gubernamental, que no solo busca darle orden al entramado institucional relacionado con el tema, sino facilitarles la vida a los emprendedores colombianos.



(Lo invitamos a leer nuestro especial: 'Empleo: decisiones urgentes').

El proyecto, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, y que contó con el apoyo de otras entidades del Estado, ya fue aprobado por la plenaria de la Cámara y espera debate esta semana en plenaria del Senado.



La iniciativa –que recoge, en buena medida, los planteamientos del Conpes de Emprendimiento aprobado esta semana por el presidente Iván Duque– busca actualizar la normativa en torno a esta actividad, mejorar sus condiciones habilitantes fundamentales, promover la creación de empresas y facilitar el funcionamiento de las mipymes.



Consta de cinco ejes, que resumen muchos de los dolores de cabeza de los pequeños empresarios del país: racionalización y simplificación de procesos, trámites y tarifas; acceso a compras públicas; acceso a financiamiento; actualización del marco institucional, y educación para el emprendimiento.



El senador Ciro Ramírez, coordinador ponente del proyecto, explicó que hay un gran interés por sacarlo adelante este año, pues se espera que también se convierta en un soporte para la reactivación económica, en pospandemia. Y es que si bien Colombia suele hacer gala de la creatividad de sus pequeños y medianos empresarios y de su capacidad para emprender, lo cierto es que hay condiciones que no los favorecen.



(Además: 'Acciones urgentes para generar puestos de trabajo').



Olga Lucía Escobar, jefa del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Sabana, señala como un problema el hecho de que la mayoría de los emprendimientos en Colombia nazcan no por oportunidad, sino por necesidad económica: “Eso conlleva que sus modelos de negocio no estén creados, diseñados ni ejecutados pensando en la sostenibilidad económica, social y ambiental; en estas circunstancias, muchos flaquean ante cualquier situación adversa; no tienen cimientos sólidos desde su gestación”.



Suma a lo anterior factores más estructurales, como el de la educación sobre emprendimiento, la poca capacidad que tienen muchos emprendedores de entender las razones de éxito y fracaso de sus proyectos y las capacidades del país para desarrollar innovación.



En eso coincide Andrea Ávila, directora de Emprendimiento de la Universidad del Rosario, para quien resulta vital la formación sobre emprendimiento.



Insiste en que se necesitan programas formales que capaciten a la gente y le ayuden a vislumbrar sus modelos de negocio con más estructura; a desarrollar competencias, como la capacidad de crear y trabajar con otras personas, de innovar, de ser resilientes y de adaptarse a las circunstancias.



(También: 'Estas son las competencias que las empresas buscan en sus trabajadores').



Entre las dificultades que enfrentan estos nuevos empresarios para desarrollar sus negocios menciona el exceso de trámites y la burocracia de instituciones, que complejiza los procesos. “Esto no solo afecta la formalización, también su perdurabilidad; se necesitan trámites más ágiles y estables, que no cambien de un año para otro”, dice. Y aun cuando señala que las facilidades de financiación y la inversión son muy importantes para el desarrollo de los emprendimientos, es esencial que puedan encontrar mercados para sus productos. “El Gobierno, por ejemplo, podría convertirse en el gran consumidor de los servicios y productos de estos empresarios”, opina Ávila.

¿Qué trae el proyecto?

El senador Ramírez explica que el proyecto busca corregir problemas como estos: “La idea es que los emprendimientos perduren en el tiempo, generen empleo y se conviertan en micros, pequeñas, medianas o grandes empresas. Toda esta política tiene el acompañamiento de iNNpulsa, que es la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno”.



En materia de medidas de apoyo para las mipymes, la iniciativa propone la exención del pago de registro Invima para micro-empresas y tarifas diferenciales para pequeñas empresas. “Esta –explica Ciro Ramírez– es una barrera de acceso para la innovación y generación de nuevos productos. Las tarifas diferenciales van a ser un espaldarazo para micros y pequeñas empresas”.



El proyecto también abre la puerta a la creación de tres mecanismos para simplificar y promover la creación y el funcionamiento de los emprendimientos.



El primero es un mecanismo exploratorio de regulación de modelos de negocios innovadores (sandbox), para fomentar los emprendimientos de base tecnológica e innovadora; el segundo es un sistema de información para actividades económicas informales, que busca compilar información sobre este sector para promover su formalización, y el tercero es un sistema de contabilidad simplificada para microempresas.



(Le puede interesar: 'Dólar bajó otros 26 pesos este miércoles; ha caído más de 300 pesos en un mes').



Del mismo modo, la iniciativa busca establecer la devolución bimestral de saldos a favor del IVA, para aumentar el flujo de caja de las empresas.



Un tema clave es el de la participación de las mipymes en los procesos de compras públicas; el proyecto propone facilitar la participación de los emprendimientos y Mipymes en este mercado, incluyéndolos en los procesos de mínima cuantía, creando criterios diferenciales para ellas y factores de desempate a su favor.



De este modo, señala el senador Ramírez, se facilitaría su acceso al mercado de las compras públicas y se convertiría a las mipymes en proveedoras y contratistas de las entidades estatales. “De este modo se corrige el gran problema de que muchas de las compras públicas favorecen solo a multinacionales y grandes empresas”.



El proyecto también incorpora medidas para facilitarles a estos empresarios el acceso a financiamiento; por eso propone modificar el marco normativo del Fondo Nacional de Garantías e incluir nuevas funciones y portafolio de servicios, para que las garantías de dicho Fondo puedan destinarse a otros mecanismos de financiación diferentes al crédito tradicional.



También se quiere generar una inclusión y promoción de los microcréditos en Colombia, generando alianzas para la promover este producto, vital para los emprendedores.



En materia institucional se busca fortalecer a iNNpulsa como entidad líder en la identificación, acompañamiento y promoción del ecosistema emprendedor; de igual modo, se propone la articulación de todas las instancias de discusión y apoyo a las mipymes, en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

Se enseñará a hacer empresa desde el colegio

El proyecto establece la creación de un programa de doble titulación técnico bachiller, con énfasis en empresarismo y emprendimiento, para ayudar a los estudiantes en su proceso de inserción laboral, a través del Sena.



También, la promoción de programas de formación en emprendimiento e iniciativa empresarial para docentes y la generación de una nueva opción para obtener título de educación superior mediante el desarrollo de un emprendimiento.



Además, se establece la creación de consultorios empresariales en universidades para asesoría gratuita en creación y fortalecimiento de emprendimientos.

Encuentre también en Economía:

Londres asegura que Brexit ayudó a aprobar más rápido la vacuna

Reforma laboral: debate que va más allá del trabajo por horas

AMI apoya proyecto para reforzar a los medios de comunicación

SONIA PERILLA SANTAMARÍA

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @soniaperilla