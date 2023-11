Proyecto de ley busca fomentar vida nocturna en Colombia: cambiarían horarios de bares

El pasado 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo la décima versión de Expobar, un evento en el cual más de 4.100 personas se reunieron con el fin de hablar sobre temas relacionados con emprendimiento, sustentabilidad, tecnología, expresiones artísticas y, por supuesto, el futuro de la vida nocturna.

Las fiestas en Colombia no solo se conocen por su ambiente alegre y lleno de emociones, sino que también por lo que representan a nivel económico para el país.



No obstante, las alza de los precios en los alimentos, el golpe de la pandemia y los altos costos de los arriendos hacen que varios negocios enfocados en el ocio y la gastronomía se encuentren en aprietos.

Durante el evento se presentaron varias ponencias relacionadas con el desarrollo de la vida nocturna en el país. Foto: Expobares

Durante el encuentro este fue uno de los temas más tocados, especialmente por una propuesta que llamó mucho la atención: una Bogotá que pudiese funcionar prácticamente 24/7.

La Ley de la Noche

En varios países el mundo la vida nocturna comienza casi que en las horas de la madrugada. En Colombia, por el contrario, son varios los restaurantes y locales en general que están cerrando sus puertas antes de la media noche.



Esto lo busca cambiar un proyecto de ley impulsado por el representante a la Cámara Julián David López Tenorio y apoyado por Asobares.

Tenemos que integrar el concepto de vida nocturna a la sociedad colombiana FACEBOOK

TWITTER

"La industria de la noche le aporta 4.5 puntos de PIB al país. Es un sector muy potente. Entonces tenemos que integrar el concepto de vida nocturna a la sociedad colombiana", explicó López a EL TIEMPO.



Esto implicaría que no solo bares y restaurantes estarían abiertos toda la noche y madrugada, sino también otros espacios de entretenimiento, recreación y más.

Según el representante, "la vida nocturna no es exclusivamente ir a restaurantes y bares. Por ejemplo, uno podría ir a una biblioteca y leerse un libro a las 2:00 a.m., o madrugar a las 3:00 a.m. e ir al banco para luego ir a trabajar".

Aunque hasta el momento no se ha radicado como tal ante el Congreso, se espera que para el 2024 esté listo para entrar a debate.

Asobares apoya el proyecto. Foto: iStock

Ahora bien, entre los grandes retos se encuentran los temas de logística y seguridad. Con respecto a esto, López resaltó que para hacer esto posible, se necesitará fomentar normas relacionadas con la cultura ciudadana para así poderle "ayudar" a los establecimientos a que se sumen al nuevo estilo de vida nocturna.



"Si usted puede abrir, por ejemplo, el cine en una jornada de tres de la mañana, pues va a tener más clientes y va a poder vender más. Si usted puede extender su rumba de manera segura hasta las 8:00 a.m. sin ningún problema y salir y montarse en su bus en su TransMilenio de manera segura, pues va a ser muy bacano", puntualizó.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

