Luego del debate que surgió en torno al costo de la reconstrucción de las viviendas en San Andrés y Providencia, tras el paso del huracán Iota, el consorcio Providencia, integrado por las constructoras Marval, Amarilo y Bolívar, dio a conocer los detalles de su participación en el proceso, en el cual participaron solo como ejecutores, y los factores detrás de un costo unitario de 640 millones por cada unidad habitacional.



En un comunicado dado a conocer este lunes, el Consorcio Providencia señaló, en primer lugar, que debido a la urgencia de resolver la precaria situación que vivían los habitantes damnificados de las Islas de Providencia y Santa Catalina, se firmó un contrato de obra bajo la modalidad de administración delegada a título gratuito, lo que significa que ponían a disposición toda la experiencia y capacidad de los constructores, pero sin recibir dinero por honorarios y sin orientar la gestión a obtener retribución económica ni utilidad alguna.

De acuerdo con el pronunciamiento, bajo esta figura el consorcio actuó siguiendo las instrucciones de sus contratantes, es decir Findeter y Fiduagraria –esta última como vocera del Patrimonio Autónomo Findeter San Andrés Viviendas”. Al mismo tiempo, señaló que la construcción de las viviendas se hace con recursos que se ponen a disposición del Consorcio en el patrimonio autónomo.



“Las especificaciones técnicas y los diseños estructurales y arquitectónicos de las viviendas nuevas fueron concertados por Findeter con la comunidad raizal de las Islas, proceso en el cual el Consorcio Providencia no tuvo participación. Estas reuniones fueron adelantadas por un experto consultor que contrató el Gobierno Nacional, lo cual se puede verificar en actas de las mesas de trabajo”, agregó el Consorcio Providencia.



Durante el gobierno Duque, la reconstrucción de Providencia fue un trabajo conjunto entre Minvivienda, Findeter, la Gerencia para la Reconstrucción del Archipiélago, la UNGRD y las Fuerzas Militares. Foto: FINDETER

Razones del costo de cada vivienda

Sobre la polémica por el costo de cada vivienda, el Consorcio Providencia señaló que se trata de unidades con un peso individual de 75 toneladas y para transportar los materiales de una casa de estas hasta Providencia se debe contar con 8 contenedores de 20 pies y/o 10 toneladas.



“Esta ha sido una de las condiciones que más altos costos ha representado para la construcción de las viviendas. Todos los materiales deben ser transportados por tierra hasta el Puerto de Cartagena, desde donde salen vía marítima y recorren otros 800 kilómetros para llegar a desembarcar en un solo muelle que tiene en funcionamiento Providencia, pues el segundo quedó completamente destruido por el huracán”, agregó.



Y precisó que estas complejidades logísticas se sumaron varios aspectos, como las demoras en la descarga de material, pues se ha privilegiado la entrada a la isla de alimentos. También dijo que incidió la pandemia por el covid-19, el paro nacional que bloqueó la cadena de suministros desde Buenaventura por casi tres meses, la crisis de escasez de acero a nivel mundial, la falta de contenedores para transporte marítimo y la falta de mano de obra cualificada.

Incluso, señaló que antes del inicio de obras también se presentaron dificultades técnicas con la identificación de los terrenos; la falta de disponibilidad de agua potable para los trabajadores; la escasez de agua para otros procesos de la construcción; la falta de alojamientos para el personal técnico, de obra y los equipos de construcción; las demoliciones tardías y entrega de los terrenos; y picos de contagio por covid-19.



“Todas las situaciones anteriormente mencionadas han incidido en el valor final por cada vivienda, el cual hasta el momento es de 640 millones de pesos por unidad, siendo claro que el diseño, área y acabados no corresponden al de una vivienda de interés social. De este valor no queda ganancia alguna para el Consorcio porque se trata de un trabajo gratuito del cual no se cobran honorarios”, enfatizó.



La entonces ministra de vivienda, Susana Correa, destacó que el Gobierno había entregado 1.768 viviendas a corte del 31 de julio de 2021. Foto: Twitter: @SusanaCorreaBor

¿Qué características tienen las viviendas?

Al mismo tiempo, precisó que de las 330 viviendas a reconstruir, 208 viviendas tienen 111 metros cuadrados y 122 viviendas cuentan con 87 metros cuadrados. Además, indicó que son infraestructuras con una estructura en acero galvanizado pernado, para evitar corrosión, y con muros en concreto lanzado con microfibras y macrofibras, diseñadas para soportar vientos de hasta 250km/h y con una vida útil cercana a los 50 años.

Las casas se diseñaron con canaletas para recoger aguas lluvias. Foto: FINDETER

“Es decir, son viviendas tipo refugio, diseñadas para salvaguardar la vida de los habitantes de Providencia ante futuros fenómenos naturales”, añadió.



También dijo que las viviendas también son bioclimáticas, con paneles solares y sistemas de recolección de aguas lluvias para su utilización.



E insistió en que al 22 de agosto han intervenido los 330 lotes de terreno que les fueron entregados para la ejecución de labores de construcción, se han entregado 215 viviendas nuevas para ser habitadas por las familias de las Islas de Providencia y Santa Catalina y proyectan culminar la fase de construcción en la tercera semana del mes de octubre del presente año.



“Hemos acompañado a la entidad (Findeter) en las varias visitas y tomas de información que ha efectuado la Contraloría General de la República; y hemos presentado las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, con ocasión del fenómeno de hurto de materiales luego de que han sido ubicados en cada lote de terreno, demorando aún más los procesos de construcción”, puntualizó el Consorcio Providencia.

