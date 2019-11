Propuestas sociales de la tributaria vienen de tiempo atrás

Aunque haya coincidido con la jornada de paro nacional, la inclusión en la ponencia de la reforma tributaria de la compensación o devolución del IVA a la población más vulnerable y la reducción de los aportes a salud que hacen los pensionados con mesadas hasta de 1 millón de pesos han sido ideas que vienen debatiéndose desde el año pasado, pero que ahora fueron retomadas por los congresistas que son los ponentes del proyecto en las dos cámaras legislativas.

Hace más de un año, cuando inició el trámite de la ley de financiamiento, el director de la Dian, José Andrés Romero, planteaba dicha devolución del IVA a la población más vulnerable como esquema de compensación de la propuesta de gravar todos los artículos de la canasta familiar, que era inicialmente uno de los pilares de la iniciativa, bajando gradualmente la tarifa general.



Sin embargo, la idea de extender el IVA a los productos básicos como los huevos o la carne terminó por generar rechazo en el Congreso y ahora, según Catalina Ortiz, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, se retoma solamente la compensación para los deciles 1 y 2 de la población (el 20 por ciento más pobre), cuyo costo sería de unos 2,2 billones de pesos, de acuerdo con las cuentas iniciales de Planeación Nacional.



En lo que sí se parece al proyecto original de ley de financiamiento, es que el mecanismo para hacer la devolución será el Sisbén 4, que se proyecta estrenar en el 2020.Para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el tema de fondo no es que sean

propuestas sacadas a última hora, sino cuánto cuestan y con qué medidas se van a compensar.

Aportes a salud

En cuanto a la reducción de los aportes a la salud de los pensionados, la gran diferencia de la nueva propuesta, también retomada por el Congreso en la ponencia de la reforma tributaria, es que esta vez está focalizada en los más vulnerables, fijando ese beneficio solo para los que reciben una mesada de hasta un salario mínimo (828.166 pesos) y que hoy tienen que destinar el 12 por ciento de lo que reciben para los aportes al sistema.



Como se recuerda, desde enero de este año el Gobierno instaló una mesa para este tema en cabeza de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien se reunió con las centrales obreras para revisar el tema, cuyo antecedente fue una ley aprobada por el Congreso en el 2016, pero que fue objetada por el Ejecutivo porque no tenía su aval (el costo era de 3,2 billones de pesos), toda vez que incluía a todos los pensionados, incluyendo los que reciben megapensiones.

Tres días sin IVA

Según la senadora María del Rosario Guerra, una de las ponentes del proyecto de reforma tributaria, con excepción de los partidos de oposición, los demás partidos, incluyendo los independientes, participaron en la construcción de las propuestas.



Y en particular sobre la propuesta de tener tres días sin IVA indicó que la propuesta está dirigida a los bienes y servicios que más consumen las personas de clase media, ya que no es para los bienes lujo ni los bienes suntuarios.



Los días se darían en enero, junio y octubre, pero no se conocerían con tanta antelación y, para que el consumidor acceda al beneficio el establecimiento de comercio debe tener factura electrónica, para que en el momento del pago descuenten el 19 por ciento del IVA.



Guerra ya venía tramitando en el Congreso un proyecto de ley con la propuesta, que será retirado una vez quede aprobado en la reforma tributaria.



La idea de tener algunas jornadas sin cobro del IVA surgió en el 2017, ya que luego de que el Congreso, con aval del gobierno anterior, aprobara en el 2016 subir la tarifa general del 16 al 19 por ciento, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) planteó que se estudiara esta medida para compensar la caída en el consumo.



En su momento, la idea fue crear una semana sin IVA, la cual sería promocionada por los bienes duraderos como lo son los electrodomésticos para adquirir estos productos a menor valor.



El gremio ha destacado que en algunos estados de Estados Unidos la medida funciona bien, ya que está focalizada en productos y servicios determinados y se hace una especie de día festivo, pero dejando exentos artículos alto valor, como los vehículos.

Y en ese país la evidencia muestra que los ‘tax holidays’ aumentan las ventas del comercio entre un 6 por ciento y un 8 por ciento, respecto a otros estados que no tuvieron esta exención.

Contratación de jóvenes

Otra de las ideas planteadas por los ponentes de la reforma tributaria, y que fue avalada por el Gobierno, es que toda persona o empresa que le de empleo a menores de 28 años y que este sea el primer trabajo del trabajador joven, pueda deducir, del impuesto de renta, hasta el 120 por ciento de los aportes a seguridad social que se pagaron por ese trabajo.



Esto será un beneficio significativo para las empresas pero a la vez busca atacar el creciente nivel de desempleo, que en el caso de la población joven está en el 18 por ciento.



