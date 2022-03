Mientras que en el Congreso hace tránsito un proyecto de ley que busca reformar el régimen de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001), duramente criticado desde los gremios del sector y analistas porque se considera que las entidades públicas y privadas podrían intervenir en el manejo interno de las copropiedades, desde otra orilla existen posiciones que ven la conveniencia de formalizar la administración de los conjuntos.



Lo anterior no es solo para subir el nivel de profesionalización de una actividad en la que anualmente los propietarios aportan millonarios recursos en cuotas de administración y pagos extraordinarios, sino para que desde la propiedad raíz se generen impuestos con destino al fisco nacional.



Según Carlos Cuéllar, presidente ejecutivo de la empresa Wihom, la ausencia de regulación ha dejado el camino libre para que cualquier persona pueda administrar conjuntos en el país, situación que además de los diversos problemas contables y mal manejo que suelen presentarse, también hace que no se recaude el IVA.



Cálculos de esta plataforma señalan que cada año el Estado deja de percibir unos 200.000 millones de pesos en este impuesto por esta situación, cifra que sale de estimar, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, un total de 160.000 propiedades horizontales, extrapolando la información de Bogotá, ya que no existe información centralizada.

La plataforma explica que solo Bogotá tiene 50.000 propiedades horizontales y al ser la tercera parte en construcción de propiedad horizontal del país, quiere decir que habría en todo el país esas 160.000 unidades habitacionales, que multiplicadas por un promedio de 50 unidades habitacionales por cada conjunto dan un número total de 8 millones de inmuebles, que en promedio pagan de cuota de administración 190.000 pesos al mes.



Esto lleva a que en el país al mes se estén facturando alrededor de unos 1,2 billones de pesos por cuotas de administración, es decir, algo más de 14,4 billones de pesos cada año.



De este valor, el 40 por ciento es para servicios de vigilancia, y entre el 5 y el 8 por ciento, para servicios de administración, con lo cual en el país se dejan de recaudar esos 200.000 millones de pesos cada año por concepto de IVA.

La firma también calcula que el Estado solo recibe unos 29.000 millones de pesos al año por IVA, toda vez que, según la Unión Latinoamericana de Administradores de Propiedad Horizontal (Ulai), menos del 10 por ciento de quienes administran los dineros son empresas. “Si la ley fuera más clara, serían personas jurídicas quienes administran estos espacios y sí se cobraría el impuesto”, asegura Cuéllar.

Más dificultades

El directivo explica que en Colombia los presupuestos que aprueba cada conjunto son plenos e incluyen los impuestos. Por ejemplo, cuando una administración contrata a la empresa de vigilancia, que se lleva entre el 40 y el 50 por ciento del presupuesto, existe una regulación para su operación, como tener autorización de la Superintendencia de Vigilancia, pólizas para el manejo de armamento, ser una persona jurídica y generar empleo formal), lo cual lleva a generar el pago de impuestos.



Pero no pasa lo mismo con los administradores de propiedad horizontal porque, a diferencia del sector de vigilancia, no existe una regulación que ordene el ejercicio, y en el país nueve de cada 10 unidades residenciales de propiedad horizontal son administradas por una persona natural.



“Esa persona lo que hace es pasar una cuenta de cobro al conjunto por prestación de servicios y deja de recaudar el IVA que una empresa de administración sí tiene la obligación de recaudar”, señala el directivo.



Y reitera que, al permitirse esta informalidad, los administradores están percibiendo un mayor ingreso, están dejando de recaudar IVA y dejan de pagar renta, porque muchas veces cobran en efectivo o pasan cuentas de cobro que no reportan renta. Además, cuando contratan auxiliares (asistente contable, contador) suelen hacerlo de manera informal.



Por estos vacíos, el directivo cree que el país debe avanzar para que los contratos fijos que hace una propiedad horizontal se suscriban con personas jurídicas, de manera formal y con garantías para el edificio o el conjunto.



Una de las consecuencias de estos vacíos es lo que ocurre cuando el administrador genera una pérdida económica para el edificio y es una persona natural. Mientras que en la contratación de un administrador particular no pasa prácticamente nada, ya que mientras que a este le interponen una demanda penal, el edificio o la propiedad horizontal pierde el dinero y no lo recupera.



Pero si esto se regula y se obliga a que los administradores sean empresas y, además, se obliga a que constituyan una póliza de seguros que garantice los recursos de la propiedad, se pueden solucionar, según Cuéllar, problemas como el recaudo de impuestos, la generación de empleo formal y la cobertura ante situaciones de mal manejo, mediante el pago de pólizas.



Además, al no tener regulación, quienes se desempeñan como administradores tienen una situación salarial y laboral expuesta a abusos y malos tratos, como el acoso por parte de consejeros y propietarios.

¿Cómo está el país frente a sus vecinos?

Según cifras de la Unión Latinoamericana de Administradores de Propiedad Horizontal (Ulai), en América Latina son Colombia, Chile, Paraguay y Perú los países que tienen menos empresas expertas en la administración formal de la propiedad horizontal.



En Brasil existen 14.700 empresas administradoras, México tiene 50.000, en Argentina operan unas 2.550 firmas de este tipo, mientras que en Chile y Colombia hay solo 180, en Perú 50, y en Guatemala y Paraguay existen solo 20.



Según datos del gremio con cifras para 2015, los países con mayor cantidad de edificios en conjuntos residenciales, edificios y condominios son Argentina (Buenos Aires), Brasil (São Paulo), Colombia (Bogotá), Chile (Santiago de Chile), Guatemala (Ciudad de Guatemala), México (Ciudad de México), Paraguay (Asunción) y Perú (Lima).



Datos de la Alcaldía de Bogotá, del censo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) evidenciaron que en la capital hay al menos 50.000 propiedades horizontales, resultados que muestran cómo en los últimos 10 años la propiedad horizontal presentó una tasa de crecimiento sostenido, resultado de una gigantesca operación de renovación urbana.



El mayor volumen de viviendas del régimen de propiedad horizontal se concentra en los estratos 3 y 4, que representan el 60,22 por ciento del total.