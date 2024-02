'Prohibir nueva exploración petrolera impide que baje el precio de la energía en bolsa'

Tanto el presidente Gustavo Petro como el Ministerio de Minas y Energía han reiterado en varias ocasiones que no se entregarán nuevos contratos para continuar buscando hidrocarburos en el país, aunque sí se respetarán los contratos que se firmaron en años anteriores.



Para el presidente de Celsia, Ricardo Sierra, esta señal de que no habrá nueva exploración en Colombia "está generando un problema para que bajen los precios de la energía en bolsa".



(Lea también: 'Desarrollar un proyecto de energía se ha convertido en una verdadera odisea': Acolgén)

La diferencia de precios entre el gas nacional y el importado es fenomenal FACEBOOK

TWITTER

"Si se tuviera gas natural abundante y se construyen térmicas que dependan del gas que se produzca en el país, se tendría una mayor estabilidad en las tarifas de energía. La diferencia de precios entre el gas nacional y el importado es fenomenal, nos sale carísimo importar gas por cualquier frontera", dijo durante el foro ¿Cómo garantizar la energía en el país? organizado por EL TIEMPO y Acolgén.



Vale la pena mencionar que, durante épocas de sequía como pasa actualmente por el fenómeno de El Niño, el precio de la energía en bolsa tiende a subir porque aumenta la generación de energía térmica (que es más cara) y disminuye la energía que se produce con agua (que es más barata).

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Celsia, Ricardo Sierra, en el foro ¿cómo garantizar la energía en el país ? Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

No tiene sentido que la gente tenga que pagar combustibles costosísimos FACEBOOK

TWITTER

En esa misma línea, el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, aseguró que "no tiene sentido que la gente tenga que pagar combustibles costosísimos cuando puede tener cosas baratas, como es el gas natural si se explorara".



Además, destacó que a partir de 2026 se tendrá un déficit de gas natural en el país, que podría impedir el funcionamiento de las plantas térmicas. "Las hidroeléctricas no dan firmeza por el fenómeno de El Niño, necesitamos tener una inversión importante en térmicas", señaló Ortega.



El presidente de Celsia también manifestó que el problema de las altas tarifas de energía eléctrica en la región Caribe no es por los costos de generación sino porque para la entrada de nuevos operadores del servicio se determinó que los componentes de pérdidas y de comercialización valdrían 3 veces más de lo que vale en cualquier otra parte del país.



(Lea también: Los 5 ajustes urgentes que requiere el proyecto de reforma pensional y que propone Anif)

"Bienvenida la discusión de las tarifas, creo que hay que abordarlas, pero enfocando el reflector donde hay que enfocar, porque de lo contrario vamos a matar el pollito sano por darle caldito al enfermo", manifestó Ricardo Sierra.



Por su parte, Juan Ricardo Ortega señaló que es importante tener presente que en las facturas que reciben las familias de la región Caribe se incluyen otros cobros, que "pueden llegar a ser desde el 30 al 50 por ciento de lo que la gente paga".

Facebook Twitter Linkedin

Presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega en el foro ¿cómo garantizar la energía en el país ? Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Así mismo, señaló que se debería entender de una mejor manera a qué se deben los altos cobros por alumbrado público. "Ese sí es un negocio que amerita una discusión tanto de oligopolio como de utilidad", afirmó



También aseguró que "lo que está pasando con el alumbrado público es probablemente de los desfalcos más grandes y no se dice una palabra. Eso lo pagan todos los ciudadanos y dicen que es culpa de la generación, pero no tienen nada que ver".