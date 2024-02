Conductores, ojo: suben incentivos de plata para modernizar camiones, ¿cómo aplicar?

Los transportadores de Colombia que estén pensando cambiar su camión o vehículo pueden acceder a una serie de beneficios del Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga, del Ministerio de Transporte, el cual incrementó los valores del reconocimiento económico para 2024.

Las autoridades buscan de esta forma retirar los vehículos de más de 20 años y propiciar la adquisición de automotores con tecnologías amigables con el medioambiente.

Los reconocimientos económicos del Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga

El Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga ajustó los valores de reconocimiento económico para 2024.

Mediante la resolución 20243040001165, el Ministerio de Transporte ajustó los valores del reconocimiento económico para vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Estas son las cuatro alternativas:

1. Reconocimiento económico de vehículo operativo sin reposición

El transportador accede a desintegrar el vehículo de más de 20 años y no planea adquirir uno nuevo, es decir, no habrá reposición.

Aplica siempre y cuando el propietario tenga el "Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la Revisión Técnico Mecánica en dos (2) años, continuos o discontinuos, durante los últimos nueve años anteriores a la fecha de postulación".

Estos son los valores del reconocimiento para este caso según del tipo de camión:

Tractocamión de tres ejes: $ 181'468.567

Camión sencillo: $ 90'737.332

Tractocamión de dos ejes: $ 129'620.982

Camión rígido de tres ejes (doble troque): $ 129'620.982

Camión rígido de cuatro ejes (doble troque) $ 129'620.982

2. Reconocimiento económico de vehículos operativos con reposición (energías limpias)

La reposición con vehículos de energías limpias trae consigo reconocimiento económico.

El propietario desintegra el vehículo y accede a renovarlo por uno que opere con energías limpias o de bajas emisiones, como eléctrico, híbrido o a gas. El SOAT y la revisión tecnico mecánica se exigen para el proceso.

El reconocimiento será de:

Tractocamión de tres ejes: $ 163'321.711

Camión sencillo: $ 81'663.599

Tractocamión de dos ejes: $116'658.884

Camión rígido de tres ejes (doble troque): $ 116'658.884

Camión rígido de cuatro ejes (doble troque): $ 116'658.884

3. Reconocimiento económico de vehículos operativos con reposición

En caso de que haya renovación del vehículo, pero no para energías limpias, sino uno convencional, el reconocimiento es de:

Tractocamión de tres ejes: $ 108'881.140

Camión sencillo: $ 54'442.399

Tractocamión de dos ejes: $ 77'772.589

Camión rígido de tres ejes (doble troque): $ 77'772.589

Camión rígido de cuatro ejes (doble troque): $ 77'772.589

Para acceder al programa, los propietarios de vehículos de carga deben revisar cuál de las alternativas aplica.

4. Reconocimiento económico de vehículos no operativos sin reposición

La alternativa está enfocada en los dueños de vehículos que no estén en operación (por tanto, no cuentan con SOAT ni revisión técnico mecánica) y tienen una antigüedad mayor a 20 años. Los propietarios no buscan adquirir un automotor nuevo.

El valor del reconocimiento es de:

Tractocamión de tres ejes: $ 72'587.427

Camión sencillo: $36'294.933

Tractocamión de dos ejes: $ 51'848.393

Camión rígido de tres ejes (doble troque): $51'848.393

Camión rígido de cuatro ejes (doble troque): $ 51'848.393

¿Qué otros requisitos hay para acceder al Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga?

Además del SOAT y la revisión técnico mecánica, según el caso, se exige que los vehículos estén registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), tengan un estado activo en el sistema y estén catalogados como servicio público.

También se solicita que el Peso Bruto Vehicular (PBV) sea superior a 10.500 kilogramos, que desde el 1.° de enero de 2008 no haya tenido modificaciones de sus características y que, por supuesto, su antigüedad sea mayor a 20 años.

¿Cómo aplicar al Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga?

1. Ingrese a www.runt.gov.co.

2. Haga clic en un banner que dice 'Ciudadanos'.

3. Busque otro banner que se llama 'Programa de modernización de vehículos de carga'. Haga clic.

Portal del RUNT con información del programa de modernización.

4. Consulte cada uno de los requisitos y documentos que le solicitarán para soportar su postulación.

5. Haga clic en 'Ingrese aquí'. Si no tiene una cuenta en la página del RUT, cree una con sus datos para poder acceder a la plataforma.

6. Diligencie el formulario del programa y cargue los documentos que le soliciten. Una vez envíe su postulación, el Ministerio de Transporte analizará el caso y lo notificará si avala o no el reconocimiento económico.

