Programa de vivienda gratis continúa, garantiza el Gobierno Duque

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que la ejecución de viviendas gratis continuará y se garantiza la entrega de las casas que faltan por construir. "Queremos que las casas que ya se han entregado las podamos revitalizar y sean ejemplo de integración social", dijo el ministro.

Según su intervención, la idea es "reforzar el acompañamiento social para que la convivencia sea mejor, para que reduzcamos los registros de riñas, mejoremos en materia de infraestructura social complementaria y para evitar que esas zonas se conviertan en cinturones de miseria”.



De acuerdo con lo expresado por Malagón, el Programa de Viviendas Gratis, que consta de dos fases, será parte de la política del Gobierno, no solo para impulsar a volver propietarios a los que no pueden lograrlo, sino que este escenario servirá también para construir país.



Indicó que en la segunda de las dos fases del programa, que incluye 30 mil soluciones habitacionales por 1,8 billones de pesos, faltan 22 mil por construir y entregar, lo que se cumplirá en su totalidad en el 2020.



“En las nuevas Viviendas Gratis seremos muy cuidadosos con el cumplimiento de los criterios, porque en algunos casos se han entregado viviendas a familias que ya tenían otra casa o que ya tienen cierto nivel de ingresos que no los hacen elegibles. Queremos volver a trazar esos mecanismos de focalización para que no tengamos más colados en los programas de política social del Gobierno”, agregó.

En algunos casos se han entregado viviendas a familias que ya tenían otra casa o que ya tienen cierto nivel de ingresos que no los hacen elegibles

Para el próximo año, el Gobierno tendrá dos nuevos programas para que más colombianos de escasos recursos puedan tener casa propia: Semillero de Propietarios, con 200 mil subsidios, y el programa de mejoramiento de vivienda Casa Digna, Vida Digna, que llegará a 600 mil familias y se desarrollará en conjunto con Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura.



Así mismo, el programa Mi Casa Ya seguirá durante el Gobierno, y en el 2019 desembolsará 32 mil subsidios a la cuota inicial y a la tasa del crédito hipotecario para viviendas de interés social y prioritario.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO