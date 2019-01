En 200 empresas intervenidas va el plan para subir la productividad

En busca de atacar una de las debilidades que tienen las empresas colombianas para crecer e internacionalizarse -el de la productividad- el Gobierno, a través del Programa de Transformación Productiva (PPT) que lidera el Ministerio de Comercio, se propuso una ambiciosa meta: la de intervenir, con asesoría, 4.000 firmas en el cuatrienio.

Los avances se han dado y, hasta el momento, ya van 200 que han accedido al programa de Fábricas Productivas. Para esta iniciativa se parte de la idea, según la cual, una empresa es considerada productiva cuando tiene procesos eficientes, con costos reducidos, controlados, con indicadores y tiempos definidos para cada actividad, que le permiten mejores tiempos de respuesta.



¿Cuál es el panorama?



Un estudio reciente del PTP señala que 8 de cada 10 compañías (80 por ciento) tiene dificultades en los procesos manufactureros. Es decir, no implementan medidas para reducir el consumo de energía ni evitar la alta rotación de personal, lo que afecta, no solo los gastos, sino la capacidad de rendir más. El análisis indica, además, que seis de cada diez empresas (60 %) no cuentan con certificaciones de calidad, no miden el tiempo que toma la producción y no cumplen las fechas de entrega pactada. Este último es un problema crítico, principalmente, si además tienen clientes internacionales.

Tras tener en el visor ese panorama, en septiembre del 2018 el Mincomercio y el PTP, en alianza con el gremio Confecámaras, iniciaron el piloto del programa ‘Fábricas de Productividad’, que incluyó a 40 empresas en las que halló que el 25 por ciento de ellas reconocía un alto desperdicio de la materia prima.

Adicionalmente, el 20 por ciento admitió que tenía problemas de planeación de la producción y de entrega a tiempo a los clientes. Las recomendaciones para elevar la productividad de las compañías nacionales ya están en la agenda de los académicos y el Ejecutivo.



No en vano, el Gobierno evidencia su atención al tema en el Plan de Desarrollo que presentará al Congreso de la República en los primeros días de febrero. Ese indicador, clave para el empleo y los salarios de los trabajadores, solo creció 0,52 por ciento en el 2018 y bajó 0,3 por ciento en promedio entre el 2006 y el 2016, según Planeación Nacional.



Por el lado académico, un estudio de la Universidad de los Andes plantea que el 65 por ciento de los indicadores deben focalizarse en mejores procesos internos, mientras que el otro 35 por ciento sostiene que se deben centrar en soluciones que incluyan factores externos, como infraestructura, conectividad y reducción de los trámites, para que fluya el progreso empresarial.



Desde esa perspectiva, el programa Fábricas de Productividad busca prestar 4.000 asesorías a pequeñas, medianas y grandes empresas para atender los problemas identificados.



“Se hace una asesoría personalizada para cada empresa, para esto, un experto llega a las compañías para identificar lo que debe ser mejorados y sobre esta base, definir el plan de acción”, afirma Camilo Fernández de Soto, gerente del PTP.

El programa Fábricas de Productividad busca prestar 4.000 asesorías a pequeñas, medianas y grandes empresas para atender los problemas identificados

El avance de la iniciativa es clave, toda vez que, según estudio de la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia (Confecámaras), de cada 100 compañías creadas en el 2012, solo 34 sobrevivieron a los primeros 5 años, un nivel que se considera bajo a nivel de la Ocde, club de buenas prácticas al que ingresó el país en el 2018.



El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera, dice que el sistema dará a las empresas herramientas que las harán más competitivas y prósperas, al focalizar la intervención en factores internos, que permitirán sumar eficiencia, optimizar tiempos y recursos, además de aumentar la calidad de los productos y servicios.



El PTP, en unión con el Sena, también ofrecerá un plan en torno a la productividad laboral.



¿Quién pagará costos de la intervención?



El costo de asistencia técnica del plan de Fábricas Productivas será aportado, en su mayoría, por el Gobierno y las cámaras de comercio. Por su lado, las empresas aportarán un monto menor, acorde con el tamaño de activos, el cual bordeará entre 10 y 15 por ciento del costo de la intervención.



Tras una petición al PTP y el respectivo aval se inicia un proceso de asistencia técnica de hasta 80 horas por parte de consultores especializados, quienes harán el acompañamiento técnico, según las necesidades de cada firma. Y una vez finalizada la asesoría, se evaluarán la evolución y los resultados, y se concertará si continúa en un proceso de mejora a través de un nuevo ciclo de apoyo.



