A partir de la pandemia por covid-19 las necesidades de las empresas han cambiado de manera acelerada, llevando a las organizaciones hacia la transformación digital.



Ahora, varias empresas de distintos países se han dado a la tarea de digitalizar y automatizar sus procesos y, por lo tanto, la demanda de perfiles que ayuden a ejecutar nuevas tareas ha crecido.

Por una parte, la revista ‘Forbes’ ha definido algunas de las tendencias en el mercado laboral durante este 2022.



Según ‘Forbes’, hay cinco áreas que se espera, sean muy solicitadas en los próximos años, comenzando desde ahora:



• Cuidado de la salud: la pandemia hizo que estos profesionales fueran más solicitados y aseguran que el campo de la atención médica será importante a futuro.



• Tecnología de la información: ha aumentado la demanda de desarrolladores de software y aplicaciones.



• Gestión de la cadena de suministro: las profesiones relacionadas con la logística también se han hecho más importantes. Esto incluye a agentes de compras, analistas de logística, gerentes de distribución e, incluso, ingenieros industriales.



• Gestión financiera: “se espera que las carreras en este campo crezcan un 15% durante la próxima década”, resalta ‘Forbes’. Las empresas están en busca de personal capacitado para examinar gastos e ingresos y maximizar la rentabilidad.



• Actuarial y estadístico: el campo de los datos y la estadística también está en crecimiento. Por su parte, los actuarios son capaces de evaluar el riesgo, lo cual es una habilidad cada vez más solicitada, indica ‘Forbes’.

Los profesionales con conocimientos en las tecnologías de la información como desarrolladores de software también serán muy demandados. Foto: iStock

Por otra parte, el Politécnico Grancolombiano ha definido esas profesiones que tendrán mayor demanda durante este año con base al Foro Económico Mundial The Future of Jobs Report (Informe sobre el futuro del empleo).



“Los sectores profesionales que más se destacarán en el 2022 son: cadenas de suministro y transporte, viajes y turismo, biotecnología, consumo, servicios financieros e inversiones, tecnologías de la información y la comunicación, infraestructura y servicios profesionales”, indica el Politécnico.



Incluso, dan luces de los cargos trabajos que, se espera, sean los más demandados:



• Analistas y científicos de datos.

• Especialistas de inteligencia artificial.

• Profesionales de ventas y marketing.

• Desarrollador de software.

Todo lo relacionado con lo digital ha tomado fuerza y relevancia en los últimos años, y se hizo más necesario tras la pandemia. Foto: iStock

Finalmente, la plataforma LinkedIn también mencionó los perfiles más solicitados para 2022 en su último reporte de trabajos con mayor demanda:



• Growth hacker o especialista en growth marketing.

• SEO o experto en motores de búsqueda.

• Creador de contenidos digitales: copywriter, youtuber, instagramer o blogger.

• Customer experience manager o gestor de la experiencia.

• Vendedor.

• Especialista en e-commerce.

• Supervisor de operaciones logísticas de e-commerce.

• Mentor personal o profesional.

• Especialista en atención al cliente.

• Docentes con competencias digitales.

• Profesionales de la salud mental.

• Gerente de producto.



Recomiendan trabajar en habilidades que se adapten al entorno y al mercado laboral actual, sin importar cuál sea el área en el que se especialice, tales como pensamiento analítico e innovación, iniciativa, diseño de tecnología, programación y pensamiento crítico, explica el Politécnico.

