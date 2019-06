Jugos HIT y productos investigados por publicidad engañosa en Colombia

claro.com.co - tigo.com.co- flahsmobile.co

Varias compañías telefónicas reconocidas –Claro, Movistar, Tigo, ETB y Flash Mobile- fueron sancionadas por planes de internet que no cumplían lo ofrecido en comerciales. Por un lado, las primeras cuatro marcas, según la SIC, ofrecían mayor internet de banda ancha del que en verdad proveían –de los 20 MB ofertados los usuarios solo podían utilizar 10 MB-; Flash Mobile, por su parte, llegó a Colombia ofreciendo supuestos planes gratuitos de telefonía móvil e internet mediante la campaña “ve por 5” la cual, según la SIC, no corresponde a la oferta real de venta. Para acceder a la ‘gratuidad’ del servicio había que cumplir unas condiciones que no se especificaban en la promoción.