Luego de un trabajo concertado entre los gobiernos de Colombia y Perú, el vecino país levantó el arancel del 10 por ciento que había impuesto hace casi cuatro años a las importaciones de diez productos colombianos.



Al quedar sin efecto esta medida impuesta, se restablece el arancel del cero por ciento a las importaciones que haga este país de productores del sector agroindustrial colombiano como el azúcar, los confites, las galletas y premezclas para animales, entre otros.



La medida se impuso porque Colombia no había asignado los cupos de importación para el arroz peruano para el 2022, acordado por los dos países.



Hay que recordar que, debido a que no había libre comercio de arroz, el tema fue puesto en conocimiento del Tribunal Andino de Justicia, organismo que justamente autorizó al Perú a imponer el arancel del 10 por ciento a varios productos. Ahora que Colombia restableció el libre comercio de arroz entre los dos países, se vuelve al arancel cero.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza, manifestó su complacencia porque de esta manera se restablece el libre comercio entre los dos mercados en el marco de la Comunidad Andina (CAN).



“En el caso del arroz, un conflicto permanente por las importaciones y exportaciones y medidas restrictivas que se pudieron aplicar a nuestro libre comercio en el marco de la CAN, ha sido solucionado con la hermana República de Perú. Se levantaron las medidas restrictivas de parte de Colombia y Perú y ya tenemos un comercio libre para hacer estables y permanentes nuestros compromisos en el marco de la Comunidad”, dijo el ministro.

