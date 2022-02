En el 2021 las exportaciones de bienes no minero energéticos alcanzaron 18.186 millones de dólares, el valor más alto de la historia, posicionando no solo artículos fabricados sino productos agrícolas que tienen gran acogida en los mercados externos.



Según un análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en las cifras del Dane, esta clase de exportaciones aumentaron 24,5 por ciento en comparación con el 2020 y 18,8 por ciento con relación al 2019.



El resultado de esta clase de exportaciones estuvo impulsado por las ventas externas del sector agropecuario y alimentos, que sumaron 9.440,3 millones de dólares, que también resulta ser el valor más alto de un año en la historia. Si se compara con el 2020, esta clase de ventas externas creció 19,9 por ciento mientras que frente al 2019 el aumento fue del 28,2 por ciento.



De este sector se destaca el comportamiento de productos como el café, que aumentaron 26,4 por ciento, flores 22,4 por ciento, bananos 2,7 por ciento y aceite de palma 15,4 por ciento, que son, de este sector, los que más peso tienen en las no mineras.

Sin embargo, se destaca también el aumento que registraron las exportaciones de carne bovina congelada con 98 por ciento, las de aguacate con 40,1 por ciento, las de gulupa con 21,7 por ciento y de uchuvas 15,9 por ciento, entre otros.



“Estos resultados nos confirman que la Política Colombia Exporta cumple con los objetivos trazados. Esta tienes tres ejes: aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos, facilitación del comercio y atracción de inversión extranjera. No me cabe duda de que el comercio exterior es uno de los motores del crecimiento. Este 2022 seguiremos trabajando con y por los empresarios desde las regiones porque es desde ellas de donde parte la labor en la identificación de oportunidades, en la diversificación de la canasta exportadora, en la ampliación del tejido empresarial”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.



Por su parte, las ventas externas de los productos de la manufactura en 2021 sumaron 8.938,9 millones de dólares, el valor más alto en un año desde 2014. Esta clase de exportaciones aumentaron 28,7 por ciento frente al 2020 y 7,8 por ciento con relación al 2019.



En este sector se destacó el crecimiento que tuvieron productos como el policloruro con 65,8 por ciento, polipropileno con una variación de 54,5 por ciento, construcciones con 38,9 por ciento, artículos de confitería con 31 por ciento, insecticidas con 18,2 por ciento y medicamentos con 6,7 por ciento, que son los que más pesan de este sector en la canasta no minera.



Hay otros productos manufactureros cuyas exportaciones crecieron como prendas de vestir 51,8 por ciento, productos químicos orgánicos 47,8 por ciento, maquinaria eléctrica 23,3 por ciento y perfumes y aguas de tocador 11,7 por ciento, entre otros.

Los destinos

El primer destino de las exportaciones no minero energéticas es Estados Unidos, que aumentaron 25,1 por ciento. A este le siguen Ecuador, hacia donde aumentaron 27,4 por ciento, Brasil a donde aumentaron 30,7 por ciento, a Perú crecieron 20,2 por ciento y a México 20,3 por ciento.



Ahora, si bien Venezuela como destino de esta clase de exportaciones representa el 1,7 por ciento, registra el mayor aumento del año, con 67,8 por ciento.

