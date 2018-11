Baja productividad, barrera en la ruta al desarrollo: CAF

Las economías de América Latina sufren de problemas de competencia en mayor medida que las regiones desarrolladas del mundo, y esto afecta negativamente la productividad.



Lo anterior se debe a que los sectores con mayor poder de mercado muestran mayor ineficiencia en la asignación de recursos y menores incentivos a innovar y adoptar nuevas tecnologías.

Estas son algunas conclusiones del reporte ‘Instituciones para la productividad. Hacia un mejor entorno empresarial’, que reveló ayer el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).



Según el organismo, la baja productividad no se debe a que en la región tengan demasiado peso determinados sectores como servicios, sino que es exigua en todos ellos.

Sector agrícola

“Sin embargo, la brecha de productividad es particularmente amplia en el sector agrícola, donde la región debería ostentar ventajas mayúsculas por su extraordinaria dotación de recursos naturales”, dice.



El banco también pide como solución del problema una mirada profunda de las relaciones entre empresas porque determinan temas de progreso, como el acceso a cadenas de insumos y la difusión tecnológica en el contexto de cadenas o clústeres productivos.

“De las relaciones intersectoriales pueden identificarse sectores claves para el desarrollo en función de su grado de influencia como proveedores directos e indirectos de insumos”, explica el banco CAF.



Por ello plantea resolver la problemática de productividad focalizándose en industrias de servicios, infraestructura y comercio.



Según el organismo, se deben amparar instituciones fundamentales como la protección de los derechos de propiedad, el respeto de los contratos y de la ley en general.

Brecha de género persiste

En su opinión, hay gobiernos que expiden políticas y regulaciones específicas que afectan las decisiones de las empresas en los distintos ámbitos en los que se desempeñan, como cuando compiten, cuando acceden a insumos o cooperan entre sí dentro de una cadena productiva; cuando contratan trabajadores y cuando toman crédito o acceden a otras formas de capital para financiarse.



“Desafortunadamente, la asignación de la fuerza de trabajo en América Latina muestra una importante brecha de género, un mal emparejamiento entre las habilidades de los trabajadores y sus tareas y, especialmente, una enorme concentración de la fuerza de trabajo en empresas y empleos informales de baja productividad”, añade.

Crítica al país

La CAF atribuye la alta informalidad en parte a que instituciones del mercado laboral relacionadas con los costos de contratar y la valoración de los beneficios asociados al empleo no son las adecuadas.



Por ejemplo, señala que las empresas colombianas están obligadas a contratar aprendices cuando tienen más de quince empleados.



“Las regulaciones en función del tamaño no solo perturban la asignación de recursos, incentivando a las empresas a permanecer pequeñas no obstante ser muy productivas. También reducen los incentivos para innovar, pues las innovaciones suelen motivar a las empresas a aumentar su escala de producción, lo que las expondría a regulaciones más costosas”, explica.

Y señala que si bien en los últimos años la región ha mostrado avances en estabilidad macroeconómica e inclusión social, favoreciendo el crecimiento productivo, ello por sí solo no es suficiente.



La institución considera igualmenteque América Latina tiene el desafío fundamental de reducir significativamente la enorme brecha de ingresos por habitante con respecto a los países más desarrollados.



“El habitante latinoamericano promedio tiene una cuarta parte del ingreso de un estadounidense típico. Incluso dentro del grupo de países más avanzados de la región, el nivel de ingreso per cápita actualmente fluctúa aproximadamente entre 20 y el 40 por ciento del de Estados Unidos”, afirma.

El problema, según agrega, no ha mejorado sustancialmente en los últimos 60 años porque la región tenía, en promedio, en 1958, el 20 por ciento del ingreso per cápita de EE. UU.



“En otras palabras, los países de la región no han cerrado de manera apreciable su brecha de ingreso, aunque la posición relativa de varios países ha cambiado”, sostiene el estudio.



Otras naciones, por el contrario, sí han mostrado importantes avances en el mismo periodo. Por ejemplo, España pasó de tener un tercio del nivel de ingreso per cápita de EE. UU. a dos tercios. Corea del Sur, por su parte, subió de 7 a 67 por ciento.

El efecto de la informalidad

“En América Latina, muchas industrias del sector primario operan con alta informalidad y sin generar los encadenamientos y asociaciones que permiten maximizar sinergias y beneficiar a otros sectores”, asevera.



Sostiene que el punto de partida es reconocer que el ingreso de los individuos representa su remuneración por participar en la producción de bienes y servicios, tanto por el aporte de su talento humano como por el de su capital financiero. “Al considerar la economía como un todo, el ingreso per cápita se aproxima al producto per cápita. Por lo tanto, las brechas de ingreso per cápita entre países reflejan diferencias en la capacidad productiva promedio”, concluye el estudio.



