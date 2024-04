Procuraduría abre investigación al ministro Andrés Camacho por interinidad en la Creg

Por la interinidad que presenta la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) desde hace más de un año, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, anunció que hizo traslado disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Según explicó, esta decisión se tomó porque el ministro Andrés Camacho es quien tiene a su cargo entregar los perfiles de los comisionados expertos de la Creg para hacer los respectivos nombramientos en propiedad.

"Ministro, hay muchísimos profesionales en este país que están dispuestos y tienen la experiencia y el conocimiento para ser comisionados en la Creg. No es difícil encontrar uno de esos funcionarios y, por lo tanto, la excusa de que no se encuentra no es la adecuada", dijo la procuradora.

Procuradora Margarita Cabello Foto:Naturgás Compartir

Creo que a la procuradora le toca estudiar un poquito más

Al respecto el ministro Andrés Camacho aseguró: "Creo que a la procuradora le toca estudiar un poquito más. La nominación la hace el presidente (Gustavo Petro) y en mis funciones no aparece eso directamente".

Además, manifestó que "la procuradora está cumpliendo su tarea y las investigaciones avanzan, se dan y nosotros brindamos todas las garantías que sean necesarias. Las acciones hablan por sí solas y tengo toda la tranquilidad de lo que hemos hecho".

La procuradora también reveló que en el 2024 las sesiones de la Creg son mucho menores a las que se registraron el año pasado. Mientras que en 2023 se realizaron 231 sesiones, es decir 19 sesiones promedio al mes, este año la Creg solo ha sesionado 11 veces.

Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Foto:Naturgás Compartir

Actualmente, en la Creg solo hay un comisionado experto en propiedad de seis que la deben conformar. Se trata del director ejecutivo de la entidad Omar Prías, pues la normatividad prohíbe que este cargo lo ocupe una persona en calidad de encargado.

Para completa el quorum mínimo que debe tener la Creg (cuatro comisionados y el ministro Andrés Camacho), recientemente se posesionaron como comisionados interinos Orlando Velandia, actual presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y Antonio Jiménez, quien estuvo como comisionado (e) entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.

Para completar el quorum hace falta la posesión de Juan Camilo Vallejo, exdirector del Fenoge, quien será comisionado en propiedad de la Creg, que desde mediados de febrero no ha podido sesionar por la falta de comisionados.

Foto:iStock Compartir

De acuerdo con la procuradora Margarita Cabello, esta interinidad en la Creg implica "graves riesgos" porque el plan de acción elaborado por la Comisión Asesora

de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse) para afrontar el fenómeno de El Niño "no va a responder a la realidad institucional por la que atraviesa el país".