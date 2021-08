Arroceros, en apuros por altos inventarios, caída de precios y sobreoferta

La abundante cosecha de arroz, la falta de capacidad para almacenarlo, los altos inventarios, los derrumbes de vías claves para sacar el grano de algunas regiones productoras, así como la caída del consumo debido a la pandemia de covid-19, tienen encendidas las alarmas de los arroceros del país, quienes temen porque parte de la cosecha del 2021 se pueda perder si no hay una pronta salida a esas problemáticas que están enfrentando.



Los productores reconocen que buena parte de esa abundante cosecha es consecuencia de una mayor siembra por parte de algunos empresarios, quienes no siguieron las recomendaciones del Consejo Nacional del Arroz y de la misma Federación que los representa, de sembrar no más de 520.000 hectáreas, pero también el hecho de que se dio una buena cosecha, dicen.



“Tenemos la tormenta perfecta; el año pasado se llegó a almacenar 1,25 millones de toneladas y este año, para finales de septiembre, tendremos 1,6 millones. Si se recogiera todo, significará que seremos capaces de llegar hasta esa capacidad de 1,3 millones de toneladas, el resto se perderá porque no hay dónde guardarlo, es lo que estamos viendo si sigue saliendo la producción tan buena como hasta ahora”, advierte José Manuel Suso, gerente de Arrocera La Esmeralda.



A esa sobreproducción del grano se le suman otros factores que tienen en alerta máxima a los arroceros del país, como la falta de capacidad de almacenamiento del grano, pues los inventarios al primero de julio pasado totalizaban unas 326.000 toneladas.



“El arroz se viene acumulando en las bodegas de los molineros desde antes de que llegara la cosecha de agosto. Se espera que la producción supere los 3,5 millones de toneladas, hay 300.000 de más que le están quitando cupo a la nueva cosecha que comenzó a entrar, y esto es más de un mes de consumo. Lo que tiene el país hoy son unas existencias muy grandes”, agrega el directivo.

Beneficio para el consumidor

Y mientras los consumidores comienzan a beneficiarse de los precios bajos debido a ese exceso de oferta del grano, a los productores la situación se les comienza a complicar, además, por la falta de transporte para sacar la cosecha hacia los centros de almacenamiento, lo que eleva el costo de producción.



Hasta julio pasado un productor recibía cerca de 930.000 pesos en promedio por tonelada de arroz paddy verde, esto es, 30 por ciento menos que el valor obtenido en el mismo mes del 2020. En abril de ese año, la tonelada del grano alcanzó un valor máximo de 1’612.400 pesos.



Los productores agremiados en la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) señalan que están presentando dificultades para sacar el grano de algunas regiones del país, como Casanare, debido a los derrumbes que presenta la vía Aguazul-Sogamoso y cuyo arreglo podría tardar entre 20 y 30 días.



“Esto está generando escasez de camiones para sacar la cosecha, pues tendrán que dar la vuelta por Villavicencio, ante lo cual piden que se les reconozca un millón de pesos por el viaje vacío, más el flete por llevar el arroz al destino final en Bogotá, Boyacá u otras regiones frías para su almacenamiento; con esto, el valor de los fletes se duplica”, denuncia Rafael Hernández, presidente de Fedearroz.



El dirigente gremial dijo que, ante esa grave situación de falta de transporte y sobreoferta, la cual supera la capacidad de recibo de los molinos que no tienen suficiente espacio para absorber esta cosecha y almacenarla, están buscando escenarios deportivos y otros espacios disponibles para sacar arroz de los molinos y almacenarlo allí, pues si no se encuentra una solución pronta, es muy probable que se pierda parte de la cosecha, y es lo que se quiere evitar a toda costa. “No queremos que se repita la misma situación del 2004”, enfatizó Hernández.



A esa coyuntura también se suma la caída del consumo del producto en los hogares, debido a los efectos de la pandemia causada por el coronavirus, lo que, en opinión del gerente de Arrocera La Esmeralda, afecta la capacidad de absorción del cereal por el mercado.



La difícil situación que atraviesan hoy los productores de arroz en Colombia los tiene tocando las puertas del Gobierno, primero, para encontrar una salida a la escasez del camiones que saquen la cosecha, ante lo cual proponen que no se les cobre los peajes de la rutas a quienes decidan hacerlo; lo segundo, vender parte de la producción del grano en los mercados externos, pero saben que esta alternativa no se dará de la noche a la mañana.

Posibles salidas

“Colombia está haciendo la gestión para exportar, pero aún no tenemos los permisos ni los barcos en los puertos para despachar el producto, eso no es fácil”, señala Suso.

En la Federación también son conscientes de esto, por eso vienen adelantando contactos con algunos países que quieran comprar el arroz colombiano.



“Las exportaciones toman tiempo. Se trabaja en la admisibilidad del arroz colombiano en los países que puedan ser futuros compradores, pero eso toma tiempo, ni siquiera es de un mes a otro. Además, se requiere una logística complicada, no es una salida para atender esta emergencia, es casi imposible hacerlo”, dice, por su parte, Rafael Hernández.



El problema, insisten los productores, es que el inventario a diciembre puede llegar más alto y eso es un riesgo para la cosecha del 2022.



En el Ministerio de Agricultura insisten en que siguen apoyando a los empresarios de este renglón, quienes atraviesan una difícil coyuntura de sobreoferta y caída de precios. Sin embargo, les hacen un llamado para que respeten lo acordado en las reuniones del Consejo Nacional de Arroz, cuyo propósito era, precisamente, racionalizar la oferta, equilibrar los precios y darle estabilidad al sector arrocero en el país.



Respecto a las dificultades que enfrentan los productores del Casanare, el Ministerio indicó que el miércoles de esta semana lideraron una reunión con la Gobernación del departamento, la Policía de Carreteras, el concesionario vial, representantes de la industria molinera, Fedearroz y la seccional de la Andi en los Llanos, con el fin de habilitar caravanas organizadas para evacuar la producción y absorber la cosecha fuerte que se viene en las próximas dos semanas. Ese mismo día se realizó la primera caravana, que salió de la estación Canaguaros, en Aguazul, hacia Villavicencio.



El Gobierno también dispuso de 50.000 millones de pesos para otorgar a los agricultores un incentivo al almacenamiento del grano y así acopiar los excedentes de producción y no permitir que disminuyan los ingresos de los arroceros por la caída de los precios del grano.



En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dicen que hay identificadas oportunidades en las Bahamas, Canadá, Chile, Estados Unidos y Jamaica, países en donde los compradores ya conocen la oferta colombiana.



Y agregan que con Procolombia y los industriales trabajan en la adecuación de la oferta, en identificar barreras y oportunidades comerciales, así como en facilitar los procesos de exportación.