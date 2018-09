Lo que está en juego con errores en realización del Censo de población

Tras las primeras revelaciones acerca del Censo de Población 2018, por parte del director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en un consolidado de 96,7 por ciento de las manzanas previstas, la percepción entre los colombianos es que hay múltiples errores en la investigación.



No obstante, lo más contundente es que, como lo indicó el funcionario "el reloj del Dane estaba descachado". Esto para explicar la razón por la cual, la proyección que partió de que en el 2005 éramos 47 millones de habitantes y, el 21 de octubre llegaríamos a ser 50 millones, no se cumplirá. Esta situación, de inmediato, despertó inquietudes sobre lo que puede suceder con la política social del presente, del futuro, y lo que sucedió con las inversiones en ese tema, en el pasado.

Harold Banguero, uno de los escasos demógrafos que hay en el país, autor de varios libros, entre ellos 'El análisis de la población', señala que es prematuro hablar de efectos sobre la política social, debido a que "en Colombia, en casi todos los censos, hay que hacer encuesta poscensual". Es decir, aún falta mucho camino para saber con certeza cuántos somos frente a lo que creíamos.



El director del Dane, por su parte, explica su idea del 'reloj descachado', con el hecho de que la Colombia del 2005, apenas estaba empezando a transformar fenómenos sociales como la pobreza y a elevar la población de clase media, pero los cambios se dieron más rápido y el gran lapso entre un censo y otro llevó a que se hicieran proyecciones sobre un croquis que ya no está vigente. "Los censistas iban a visitar lo que creíamos era una casa y resulta que ya era un edificio de 27 pisos con 12 apartamentos por piso".



Para Banguero, no hay duda de que hubo errores. "Desde la toma de la decisión de hacer un censo en un año electoral, hasta el hecho de coincidir con el final de un gobierno que no iba a alcanzar a terminar la tarea. Eso va a generar muchos problemas más".

Para Banguero, hubo errores en el método, porque se pretendió recoger una información con un personal que se trasladaba de un lado a otro y llegaba a la zona sin conocer la cultura ni la geografía.



Desde su perspectiva, el Censo, como va, tiene un subregistro, porque "faltan muchos hogares en ciudades densas, como las grandes capitales: Bogotá y Cali, por ejemplo, lo que puede implicar mucha población sin contar aún".



Adicionalmente, agrega el experto, "en los hogares ya censados puede haber problemas de subenumeración, es decir, de gente que habita allí pero no la reportan".



Por esta razón, el demógrafo estima que hay demasiadas evidencias de que sí llegaremos a ser 50 millones de habitantes, estimativo distinto al que expuso el director del Dane: "no seremos 50 sino alrededor de 49 millones de habitantes".



Pero, cuál es la salida para que el censo, que ya va en un costo de 500 mil millones de pesos, sea ajustado y sus resultados sirvan para elaborar la política social del país.



Banguero señala que, a su modo de ver, "el Dane debe hacer una convocatoria para que la ciudadanía que no ha sido censada se reporte", teniendo en cuenta la importancia de contar y ubicar a los colombianos.



Además, "hay que hacer ajustes adicionales. Si no hay un conteo directo habrá que hacerlo de manera indirecta, para lo cual se requiere una encuesta poscensual que corrija los errores de subenumeración".

