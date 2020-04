Inflación de marzo, dentro del rango meta del Banco de la República

En marzo pasado, la variación en el costo de vida de los colombianos (IPC) fue de 0,57 por ciento, lo que deja el acumulado anual en 3,86 por ciento, según lo reveló ayer Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



Ese acumulado se ubicó 0,65 puntos porcentuales por encima de la inflación de igual periodo del 2019 y, según el funcionario, incorpora los primeros efectos de la actual cuarentena.

Pese a ese salto, la inflación se mantiene dentro del rango meta (2 y 4 por ciento), fijado por el Banco de la República.



La categoría de alimentos, y bebidas no alcohólicas, creció en marzo 2,2 por ciento. “Es la contribución relativa más alta de la inflación de alimentos consumidos al interior del hogar de las últimas 21 lecturas. Esperábamos este dato porque recoge los primeros efectos de las medidas tomadas por el Gobierno”, señaló Oviedo.



El Gobierno ya se está preparando para los efectos negativos que siguen. Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, le dijo a EL TIEMPO el viernes de esta semana que vienen trimestres difíciles para el país y que ante esos escenarios no queda otra salida que elevar el endeudamiento del país para hacerle frente a esta emergencia.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cepal advierten sobre la inminente recesión de la que el país no será ajeno.

Como si lo anterior no fuera suficiente, esta semana se planteó la posibilidad de extender la cuarentena hasta junio, algo que, sin duda, tendría mayor impacto sobre la economía.



Para la Asociación Bancaria (Asobancaria), si bien el Gobierno reaccionó a tiempo al declarar el estado de emergencia para moderar los efectos de la desaceleración mundial, no hay duda de que vendrán tiempos complicados.



“Por efectos del coronavirus, la economía podría desacelerarse entre 0,6 y 1,9 puntos porcentuales, y dicha afectación sería más severa para sectores como el de minas, comercio al por menor, transporte, alojamiento y entretenimiento”, advierte.

El centro de estudios económicos Anif habla de una desaceleración del PIB de entre 0,5 y 1 por ciento, mientras ve un desempleo por encima del 13 por ciento.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dice que así como una expansión de la pandemia tendría efectos muy graves en salud pública, una cuarentena extensa sin medidas complementarias puede generar impactos graves en el empleo y el ingreso de los hogares.



Si a esa situación se le suma el impacto de los bajos precios del petróleo, el panorama para Colombia luce menos positivo.



Felipe Campos, gerente de Investigaciones de Alianza Valores, dice que vendrán trimestres negativos para el PIB (segundo y tercero) y cree que este año la economía crecerá entre 0 y 0,5 por ciento. “Este es un deterioro que se va para el 2021 porque por bien que nos vaya, la economía no irá del 0 al 4 por ciento, sino del 0 al 2 por ciento”, dice el experto.



