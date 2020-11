Recomendaciones para evitar fraudes en época de primas

Estas recomendaciones, que aporta Bancolombia, buscan evitar que usted sea víctima de algunos de delitos que se presentan con frecuencia, sobre todo en épocas de primas, como el cambiazo, el fleteo, la clonación de la banda magnética, la ingeniería social y fraudes virtuales.



Para empezar, tenga en cuenta que los bancos nunca le solicitarán sus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico.



Entidades bancarias, como Bancolombia, ponen a disposición de sus usuarios herramientas de protección para la seguridad de su información y sus transacciones, como alertas y notificaciones, primera y segunda clave, identidad protegida (usuario), y topes en los valores de las transacciones, entre otras. Si hace uso de ellas, disminuirá el riesgo de ser víctima de fraude.



Instale y mantenga actualizado el antivirus, y tenga presente que este debe ser licenciado.



Para hacer las transacciones o consultas de movimientos o saldos no se conecte a redes wifi públicas; solo conéctese a redes inalámbricas seguras, pues esto disminuye el riesgo de intercepción de la comunicación para capturar su información financiera.



No descargue archivos o instale programas de fuentes desconocidas; estos pueden contener programas maliciosos escondidos o virus que pueden comprometer su información.

Mucho ojo con sus tarjetas

Es importante que tenga en cuenta los siguientes consejos, siempre que haga uso de sus tarjetas débito o crédito:



No reciba ayuda de personas extrañas en los cajeros y PAC electrónicos, no permita que nadie manipule su tarjeta y nunca la pierda de vista; podrían cambiarla por otra similar.



Recuerde cambiar su clave frecuentemente y memorizarla. Personalice su tarjeta con su firma o con algún elemento que le permita identificarla.



Si necesita retirar altas sumas de dinero, solicite acompañamiento policial de forma gratuita o use los diferentes canales transaccionales que los bancos ponen a su disposición para hacer movimientos de forma ágil y segura. Así evita ser víctima de fleteo.



Al consignar el dinero recuerde entregarlo solo en las zonas de las cajas y a los funcionarios identificados de las entidades bancarias; de no ser así, podría entregarlo a un suplantador.

PORTAFOLIO