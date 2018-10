Los ‘gallos’ que aún tiene el Presupuesto 2019 en la recta final

A las dificultades que ha sorteado el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Hacienda, para lograr que el proyecto de presupuesto para el 2019 vaya cumpliendo los tiempos que requiere para obtener el visto bueno en los distintos peldaños del Congreso, se suma ahora el contrarreloj para lograr la luz verde en las plenarias de Senado y Cámara.

Este trámite debe surtirse antes del 20 de octubre, según la ley. No obstante, en la agenda legislativa de este martes no figura este debate, pues ni siquiera fue anunciado, requisito que tendrá que cumplirse hoy para que mañana miércoles se pueda dar la votación.



A ello se le suma que, se requiere que las dos cámaras estén de acuerdo con la ponencia prevista para segundo y último debate: esto es, sin cambiarle ni una coma. De lo contrario, sería necesario utilizar los días que resten de la semana, en los que tradicionalmente el Congreso no sesiona, para lograr una conciliación y cumplir con los tiempos.



Otro de los ‘gallos’ alrededor de la aprobación del presupuesto, cuyos recursos ya fueron reorganizados, beneficiando principalmente al sector educación que recientemente recibió 500 mil millones de pesos adicionales, es que los congresistas están inconformes.

Perdimos la potestad. Solo somos invitados de piedra. Nada que no tenga aval del Gobierno se puede introducir en el proyecto

Dentro del trámite de la que será la carta financiera del próximo año, el monto -aprobado ya- es de 258,9 billones de pesos. Para la distribución, los parlamentarios hicieron llegar, en el primer debate, decenas de proposiciones, con la esperanza de que sean atendidas en el segundo debate en plenarias.



Sin embargo, una fuente del Legislativo indicó que esto no se dará, “como ha ocurrido en anteriores oportunidades”. Más aún si, “el 98 por ciento de esas aspiraciones implican recursos, a veces hasta por 3 billones de pesos”.

De acuerdo con el congresista, antes de la Constitución del 91, era el Congreso el verdadero adalid del presupuesto. “Perdimos la potestad. Solo somos invitados de piedra. Nada que no tenga aval del Gobierno se puede introducir en el proyecto”, indicó la fuente.



También hay expectativa por una posible ponencia negativa por parte de la oposición al Gobierno. Lo cierto es que, para las finanzas del próximo año se contará con una inversión de 45,4 billones de pesos; un gasto en funcionamiento de 160,3 billones y una destinación al servicio de la deuda, por 51,9 billones de pesos. Pero esta semana, el Congreso tiene la última palabra.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS