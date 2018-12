Presupuesto de regalías garantiza $ 2 billones para la educación

En la noche de este miércoles, a horas de una nueva jornada de protesta de los estudiantes de las universidades públicas, quienes exigen más recursos para la educación, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron la totalidad de los 65 artículos del proyecto de Presupuesto General de Regalías para los años 2019 y 2020.



La iniciativa pasó de 19,2 billones de pesos, como estaba en el proyecto original, a 24,2 billones de pesos, por una expectativa de mayor recaudo, debido al incremento en los precios de algunos minerales, y por rendimientos financieros de los recursos no ejecutados.

El senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, confirmó que, anoche, el texto aprobado por el Senado fue acogido por la Cámara.



Hay que recordar que en medio del anuncio de una nueva protesta para hoy circuló la idea de un eventual hundimiento del proyecto de presupuesto de regalías, cuyo trámite avanza contra el tiempo, debido a las fechas establecidas para el paso por las plenarias.



Según expresó el presidente de la Cámara, Carlos Alejandro Chacón, todo se debió a una demora en la presentación de la ponencia para poder agendar el proyecto en plenarias.



Lo cierto es que de las regalías, que por mandato constitucional tienen asignación las regiones, a través de seis fondos establecidos en un Acto Legislativo, la educación contará con 2 billones de pesos, según confirmó Ciro Ramírez, uno de los coordinadores ponentes de la iniciativa en el Senado.



Ramírez explicó que allí está incluido el billón de pesos que mencionó hace más de un mes el presidente Iván Duque, para el desarrollo de la infraestructura de las instituciones de educación superior. Estos recursos provendrán del Fondo de Desarrollo Regional, que, en total, contará con la mayor tajada: 4 billones de pesos.

Entre tanto, de la bolsa asignada al Fondo de Ciencia y Tecnología, que tendrá 2,1 billones de pesos, se dispondrá de otros 500.000 millones para el sector de la educación. Estos dineros tendrán dos caminos financieros: uno, equivalente a 250.000 millones de pesos, para cubrir becas de doctorado y promover así el impulso al talento humano, y otro, por 250.000 millones de pesos, para edificar laboratorios y aplicar estrategias que permitan sacar adelante investigaciones científicas que le sirvan al país.



Los 500.000 millones de pesos restantes (de los 2 billones), que serán sacados también del Fondo de Desarrollo Regional, irán para la educación preescolar, básica y media, infraestructura y dotación, entre otros.



Los dos billones provenientes de las regalías para la educación se suman a la asignación que el Gobierno destinó, a través del Presupuesto del 2019, por 41,3 billones de pesos, equivalentes al 4,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Otras decisiones

Al proyecto de presupuesto de regalías, aunque empezó en primer debate con 35 artículos, le fueron colgando proposiciones, y ya en el segundo debate llevaba 53 más. Con esas cifras inició la discusión en plenarias de Senado y Cámara, donde se subrayó que, probablemente, este será uno de los últimos proyectos de regalías con tan alto monto, teniendo en cuenta que la expectativa de producción de petróleo en el país, en general, se mueve a la baja.



El Senado avanzó con mayor rapidez porque abordó la votación a través del mecanismo de bloques, escogiendo los que no tenían ningún reparo.



En la Cámara se adelantaba, simultáneamente, la votación artículo por artículo, lo que posteriormente fue cambiado por la misma estrategia del Senado.



Se destaca que uno de los artículos más polémicos fue el que autoriza la creación de plantas de personal adicionales para organismos como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, entre otros, lo que tiene conexión con medidas incluidas en la ley de financiamiento para permitir ampliar la planta de personal de 5 entidades de control y prevención del mal manejo de los recursos públicos.



En particular, la Contraloría, cuando se reformó el Sistema General de Regalías, contaba con 328 puestos para auditores, lo que luego fue recortado a 132 debido a la reducción de los ingresos por regalías en el país. Por ello, a algunos congresistas les sorprendió que entre los nuevos puestos solicitados se encuentren 40 de alto rango (asesores del despacho), distintos a los que se dedican al control del buen uso de las regalías.

2,5 billones de pesos, la nueva propuesta de los estudiantes

En medio de las negociaciones con el Gobierno, los estudiantes presentaron el lunes una contrapropuesta financiera para la base presupuestal de las universidades públicas. El Gobierno les había planteado 1,2 billones de pesos en los próximos cuatro años. Sin embargo, para los estudiantes eso no es suficiente.



“Planteamos el equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más 5 por ciento para 2019, el 6 por ciento para 2020, el 7 por ciento para 2021 y, para 2022, el 9 por ciento. Eso, en plata blanca, representa alrededor de 2,5 billones de pesos en los próximos cuatro años, que terminan siendo 600.000 millones por año para las universidades”, señaló Álex Flórez, líder estudiantil. Además, explicó que se ha llegado a “varios consensos” con el Ministerio de Educación en la mesa de negociación.



“Se planteó la necesidad de diseñar un artículo que permita crear la base presupuestal a las instituciones técnicas y tecnólogas de Colombia, esto porque no tienen carácter de universidad; 11 de estas no reciben un solo peso del Estado. También hay un consenso en el tema tributario de los profesores antes del año 2016, porque ellos pagaban un gravamen a partir de 2 y 3 salarios mínimos. El Gobierno se comprometió a devolver ese dinero”, agregó el vocero.



El Gobierno y estudiantes aún no han encontrado una solución que permita levantar el paro que se cumple desde el 11 de octubre.



