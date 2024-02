Los errores que podrían enredar los recursos del Presupuesto General del 2024

Hay incertidumbre con lo que pueda pasar con los recursos del Presupuesto General de la Nación del 2024 por cuenta de unos errores cometidos a la hora de liquidarlo el pasado 29 de diciembre.



Puede leer también: Declaración de renta en Colombia: con esta práctica puede deducirse hasta $ 10 millones

El Gobierno no separó del decreto de liquidación del Presupuesto el anexo del gasto, algo que establece el propio Estatuto Orgánico de Presupuesto, y tampoco discriminó los recursos de inversión que tendrán cuatro sectores.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó el presupesto para 2024 Foto: Minhacienda

“Se enmascararon como partidas globales cerca de 11 billones de pesos que luego, como por arte de magia, aparecieron desglosadas en el decreto de liquidación para ser asignadas y autorizados por el Ejecutivo en inversiones que harán la ANI, Invías, programas de transporte masivo en las grandes capitales, infraestructura educativa y programas férreos”, sentenció el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.



Esta situación va en contravía de lo que marca la ley y, según los expertos consultados, podría ser demandado por cualquier ciudadano ante un juez de constitucionalidad, lo que podría poner en peligro la ejecución de los recursos para este año.



Y que las partidas globales están prohibidas en el proceso presupuestal porque según las normas orgánicas los gastos que autoriza el Congreso para cada vigencia, mediante la ley de apropiaciones, deben ser precisos y verificables.



“Las partidas globales quedan en manos del Ejecutivo y se prestan por tanto a la politiquería. Puede ser una tacha de inconstitucionalidad que se le formule a la ley anual de presupuesto”, le dijo Restrepo a este medio.



Adicional a ello, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño apuntó que los sectores que no quedaron en un principio con estos recursos discriminados tendrían complicaciones para usarlos.

Facebook Twitter Linkedin

Los riesgos del Presupuesto General para el 2024. Foto: iStock

“Por ejemplo, en materia de transporte no se podrían ejecutar porque no están identificados en las partidas presupuestales para pagarlos. Si se llegan a necesitar para el Puente Pumarejo no se podrían usar”, explicó.



La misma opinión comparte el exministro y actual rector de la Universidad EIA José Manuel Restrepo. Según él, podría haber riesgo de demandas en algunos proyectos, sobre todo los de infraestructura, que ya tienen vigencias futuras aprobadas y que con este problema no tendrían la disponibilidad de los recursos.

Las posibles salidas



Los expertos consultados aseguran que una solución podría ser sacar un decreto de yerros en el que se reconozca que hubo una equivocación y que se busca corregirla.



“El decreto carece de sustento, se podría demandar pero el riesgo grande es que todo el presupuesto en este momento se entendería que está en riesgo y es muy delicada la situación”, dijo el exviceministro Londoño.

Facebook Twitter Linkedin

Esta se refiere al compromiso del gobierno en curso de no endeudarse hasta el límite. Foto: Rodolfo González/Archivo- EL TIEMPO / iStock

Hasta el momento, lo que ha emitido el Ministerio de Hacienda esta semana es una modificación al anexo del decreto de liquidación en el presupuesto de los gastos de inversión del Ministerio de Educación.



Otra de las posibles salidas que se han barajado es la de pasar nuevamente por el Congreso a través de una adición presupuestal. Sin embargo, para el rector de la EIA, el riesgo es que esa discusión sería muy compleja.



"No veo tan clara cuál podría ser la solución. Algunos dicen que pasar de nuevo por el Congreso, yo creo que hay un error más de fondo. Como ya se sabe que hay necesidad de disminuir algunos rubros de gasto para lograr cumplir con las metas de déficit fiscal, de pronto ahí podría haber una oportunidad", opinó.