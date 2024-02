Mensajes de Hacienda y Presidencia sobre Presupuesto del 20243 generan nuevas dudas

Los errores cometidos con los ajustes que se le hicieron al Presupuesto del 2024 y que dejan en vilo recursos de inversión por 13 billones de pesos, buena parte de estos para obras de infraestructura, que acabaron en una partida global y sin destinación específica, obligaron a ayer a una reunión de urgencia de algunos voceros de la industria colombiana con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en la que al final, hubo un par de mensajes de tranquilidad por parte del Gobierno para los empresarios.



Al encuentro con el ministro Bonilla, que se llevó hacia el medio día de ayer, asistieron Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, al cabo de la cual hubo un parte de tranquilidad por la disposición del Gobierno de crear escenarios para discutir y corregir los posibles errores cometidos con el presupuesto del presente año, según lo hizo saber el propio Mac Master, al término de dicha reunión.



En su cuenta de X (antes Twitter) el presidente de la Andi, así como del Consejo Gremial Nacional (CGN), escribió que la reunión con el jefe de las finanzas públicas tuvieron la oportunidad de conversar sobre las preocupaciones del sector privado frente a cómo quedó definido el Presupuesto del 2024 y los impactos que esto tendría para el país en diferentes frentes.



Aspectos del encuentro que sostuvieron ayer los empresarios del país, representados en la ANDI, la CCI y el Consejo Gremial, con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, hacia el medio día. Foto: Ministerio de Hacienda

"... al lado del presidente de la cámara colombiana de infraestructura, Juan Martín Caicedo, tuvimos la oportunidad de expresarle nuestras preocupaciones (al ministro de Hacienda) alrededor de la incertidumbre que se genera al no tener claramente especificadas las partidas correspondientes a las obligaciones del Estado contratos de obra y concesión dentro del decreto de liquidación del presupuesto general de la nación", posteó en X Mac Master.



En el mismo mensaje publicado en su cuenta de X el vocero gremial también informó que con el ministro de Hacienda también hablaron del "posible efecto (de los errores en el Presupuesto) sobre los financiadores, operadores, constructores y concesionarios de los diferentes proyectos de infraestructura en términos de sus contratos actuales y en términos de posibles futuras licitaciones".



Y frente a esos planteamientos vino el parte de tranquilidad, pues Mac Master comento en esa red social que el ministro "está en disposición de establecer mesas de trabajo que busquen evitar estos efectos, así como también informó que, producto de esas conversaciones, se comprometió a expedir, en los próximos días "actos administrativos que ojalá puedan aclarar completamente cualquier duda", ante lo cual reiteró que estaremos atentos a esas nuevas medidas.

Sin embargo, los mensajes que el presidente Gustavo Petro ha enviado a raíz de la polémica generada por ese tema indican que el Gobierno no ha ordenado ajustes en el Presupuesto y todo obedece a acciones de la oposición.



“Entran en tal plan de oposición que no hacen bien las sumas y las restas", señaló el presidente Petro, al tiempo que enfatizó en que "el presidente no ha cambiado una sola partida del presupuesto aprobado por el Congreso”.



Según le dijeron diversas fuentes a este medio, tales documentos sí habrían salido bien desde el Ministerio de Hacienda, pero fueron modificados a última hora en Presidencia. Esta teoría la corrobora que el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, declaró que tal maniobra obedece a una estrategia que les pidió el presidente Gustavo Petro para dar recursos a las obras en función de su nivel de avance, lo que traería como resultado la renegociación de algunas de las vigencias futuras.



“Es un ejercicio de priorización que nos pidió el Presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos porque necesitamos el recurso para otras. Esto implica renegociar las vigencias futuras viendo el grado de avance de cada una de ellas. No se trata de ninguna opacidad en el Presupuesto”, declaró Bonilla.