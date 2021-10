Senado hunde el traslado exprés y modifica la ley de garantías para el 2022

Luego de más de once horas de discusión, la plenaria del Senado aprobó el proyecto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2022 por un valor de 350,4 billones de pesos. Entre tanto, la Cámara de Representantes continuaba con la votación.



Con 54 votos a favor, en Senado se aprobó uno de los artículos más polémicos. Este el 125, que modifica la ley de garantías, por lo que se podrán celebrar contratos meses antes de las elecciones del próximo año con el objetivo de reactivar la economía.





En el artículo, se indica que a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto. Sin embargo, en este segundo debate se precisó que todos los convenios que se suscriban deberán ser objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República.



“El Gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El Gobierno será recordado por este hito infame. Demandaremos en la Corte Constitucional”, aseguró el senador Rodrigo Lara tras su aprobación.



Ya por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que modificar esta ley entrados ya en la campaña electoral no sería conveniente. “Hay también grandes dudas sobre la pertinencia de hacerlo a través del mecanismo escogido. Ojalá el Congreso tenga la sabiduría de no cometer ese error”, sentenció.



Otro artículo polémico, pero que finalmente no pasó en Senado fue el del traslado exprés a Colpensiones. Este iba a permitir a los hombres mayores de 52 años y a las mujeres de más de 47 años cambiarse de un fondo privado a Colpensiones siempre y cuando tuvieran un mínimo de 750 semanas cotizadas en el régimen público. Esta jugada le iba a costar al Gobierno unos 3,8 billones de pesos e iba a beneficiar a unas 19.000 personas.



En Cámara, el representante del Centro Democrático Gabriel Santos radicó una proposición para que se elimine este artículo, que es el 104. “Es grave porque generaría una desfinanciación en el sistema. Con esta ventana, los mayores beneficiados serían las personas de ingresos más altos”, opinó.

¿Qué más fue aprobado?

Después de varias horas de discusión, la Cámara de Representantes votó un bloque inicial de 102 artículos sin proposición.



Entre estos estaba el 95, que indica que en el presupuesto se asignarán recursos para el Ministerio de Vivienda para la puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de extracción, adecuación y tratamiento de los residuos sólidos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



También el 101, que habla de destinar la suma de 100.000 millones de pesos en el presupuesto de inversión de la Aeronáutica Civil, con el propósito de que se adelanten los estudios, diseños, compra de lotes y obras necesarias para garantizar la ampliación de la pista del aeropuerto de Pereira en al menos un kilómetro.



Posteriormente, aprobaron un bloque de 13 artículos con proposiciones avaladas y luego otro de 10. Más adelante, el representante Mauricio Toro radicó una proposición al artículo 14, que es el que habla de modificar las plantas de personal. En este pidió que todas las entidades del Estado tengan que definir topes máximos para la contratación por prestación de servicios, la cual debe guardar coherencia con su nómina de trabajadores y corresponder a funciones que no sean habituales, continuadas y propias de la misión funcional de la entidad. Sin embargo, no se aprobó.



Después, también causó polémica el artículo que indica que los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) serán transferidos a la Nación por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Según la oposición, los bienes incautados a los narcos podrían venderlos y arrendarlos al valor que quisieran.



Cambios en el Presupuesto

Los recursos del Presupuesto General para la vigencia del 2022 financiarán 209,1 billones de pesos de funcionamiento del Estado y para la deuda irán 71,1 billones de pesos.



Además, la inversión contará con otros 69,6 billones de pesos, lo que representa unos 11 billones más que este año, pues la cifra era de 58,6 billones.



Los sectores que tendrán más recursos para la vigencia fiscal de 2022 serán la Educación, con 49,4 billones de pesos; seguido por Defensa y Policía, con 43,1 billones, y Salud y Protección Social, con 41,8 billones de pesos.



El rubro que más aumentó de presupuesto para el segundo debate fue el del transporte, al cual se le adicionó 294.000 millones de pesos para la construcción y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria y vías regionales. A este, le siguen el de ambiente y desarrollo sostenible, con 255.000 millones de pesos más en este segundo debate.



