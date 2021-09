Más subsidios, traslado exprés y ley de garantías, cambios del Presupuesto

En la ponencia del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2022 que se debatirá hoy en las comisiones económicas conjuntas del Congreso hay varios cambios que se tendrán que discutir y votar.



El Gobierno incluyó 35 nuevos artículos entre los que está ese que permitiría a las personas que están cotizando en los fondos privados pasarse en el 2022 a Colpensiones siempre y cuando hayan cotizado como mínimo 750 semanas en lo público. Esto aplicaría para los hombres mayores de 52 años y para las mujeres de 47 años.



Además, hay varios artículos que contemplan nuevos subsidios. Por ejemplo, se autorizaría subsidiar el valor de la matrícula de los cursos de incorporación de jóvenes de estratos 1, 2 y 3 a la Policía Nacional.



También se propone la ampliación de la cobertura del plan piloto de subsidios al GLP o se establece el subsidio del 50 por ciento de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego.



Al igual, se especifica que el Ministerio de Agricultura se encargará de culminar los subsidios que haya de vivienda rural pues ese tema ahora lo tiene completo el Ministerio de Vivienda.



Adicional a ello, se contemplan mayores recursos en varios campos. Por ejemplo, se prevé la suma de 100.000 millones de pesos a la Aeronáutica Civil para garantizar la ampliación de la pista del Aeropuerto de Pereira y otros 50.000 millones de pesos para mejorar el aeropuerto de Cartago, en el Valle del Cauca.



Hay un nuevo artículo para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) pueda destinar recursos para la financiación o cofinanciación del catastro multipropósito y otro para que el Ministerio de Vivienda tenga mayores recursos para invertir en sistemas de tratamiento de residuos sólidos en San Andrés.



También hay otro nuevo artículo que establece que la subcuenta para la mitigación de emergencias – covid 19, creada en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ampliaría su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, el Gobierno podría incorporar al Presupuesto los saldos no comprometidos en la vigencia del 2021 financiados con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).



Asímismo, se contempla autorizar a la Nación a capitalizar en efectivo o mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento patrimonial a Positiva Compañía de Seguros.



Finalmente, se propone suspender una parte de la Ley de Garantías para que las entidades del orden nacional y territoriales puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Por tanto, ya no tendrían que parar previo a las elecciones.



Este artículo ya ha empezado a causar polémica. El exministro Guillermo Rivera puso en sus redes sociales la siguiente afirmación: "En 2017, como ministro, propuse ajustar la ley de garantías electorales para no detener la implementación del acuerdo de paz en los territorios. El senador Duque se opuso. Hoy, el gobierno del presidente Duque en su proyecto de presupuesto propone modificar la ley de garantías electorales".



Estos son todos los artículos nuevos de la ponencia:

1. ARTÍCULO 91o. (NUEVO). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación podrán efectuar distribuciones dentro del proceso de ejecución presupuestal para la financiación de proyectos que se encuentran registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Nacional, respetando su destinación y cuantía con el fin de promover la reactivación económica y el desarrollo territorial.



2. ARTÍCULO 92o. (NUEVO). Durante la vigencia de la presente ley, se podrá ampliar la cobertura del plan piloto de subsidios al GLP en cilindros para el beneficio de usuarios de comunidades indígenas y de usuarios de estratos 1 y 2, con el fin de hacer la sustitución del uso de la leña para cocinar. El Ministerio de Minas y Energía definirá los términos, condiciones y cobertura para la asignación de recursos, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.



3. ARTÍCULO 93o. (NUEVO). El Ministerio de Minas y Energía destinará recursos para promover y cofinanciar proyectos dirigidos a la prestación del servicio público de gas combustible a través del desarrollo de infraestructura del Gas Licuado de Petróleo -GLP por red a nivel nacional y masificar su uso en el sector rural y en los estratos bajos urbanos, con cargo a los recursos dispuestos en la presente vigencia para el proyecto de distribución de recursos al consumo en cilindros y proyectos de infraestructura de GLP.



4. ARTÍCULO 94o. (NUEVO). El componente de inversión que, en los términos del artículo 46 de la Resolución CREG 091 de 2007, la Nación decidió incluir dentro del costo de la prestación del servicio público de energía en Zonas No Interconectadas, respecto de activos de generación de propiedad del Ministerio de Minas y Energía, continuará computándose como una deuda de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras que deberán pagar a los usuarios.





5. ARTÍCULO 95o. (NUEVO). Atendiendo a la especial condición insular del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a los objetivos de preservación de la reserva de la biosfera Sea Flower, en el actual presupuesto se asignarán recursos para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el objeto de atender los costos que no sean recuperables vía tarifa o subsidios, de la puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de extracción, adecuación y tratamiento de residuos sólidos para el departamento.

6. ARTÍCULO 96o. (NUEVO). El Ministerio de Minas y Energía y/o la autoridad minera podrá apoyar a los pequeños mineros en líneas de crédito con tasa compensada. Así mismo, podrá apoyar la estructuración e implementación de proyectos productivos para la reconversión laboral de los pequeños mineros y/o mineros de subsistencia, o para el fortalecimiento de la cadena productiva.



7. ARTÍCULO 97o. (NUEVO). En las empresas de servicios públicos y sus subordinadas, en las cuales la participación de la Nación directamente o a través de sus entidades descentralizadas sea igual o superior al noventa por ciento y que desarrollen sus actividades bajo condiciones de competencia, la aprobación y modificación de su presupuesto, de las viabilidades presupuestales y de las vigencias futuras, corresponderá a las juntas directivas de las respectivas empresas, sin requerirse concepto previo de ningún órgano o entidad gubernamental.



8. ARTÍCULO 98o. (NUEVO). En el año 2022, el FONPET deberá girar a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, el valor de los bonos pensionales cobrados y no pagados por las entidades territoriales, sin necesidad de autorización previa por parte de las mismas y siempre que hayan sido ingresados a través del aplicativo establecido para tal efecto.



9. ARTÍCULO 99o. (NUEVO). Con el fin de garantizar la fuente de recursos de los subsidios de que tratan los artículos 164 de la Ley 1450 de 2011 y 215 de la Ley 1955 de 2019, para la vigencia 2022, la proporción a cargo del ICBF que complementa el subsidio otorgado será cubierto con cargo a los recursos de la subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.



10. ARTÍCULO 100o. (NUEVO). La Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a un porcentaje del cincuenta por ciento (50 por ciento) del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego administrados por el Estado o por las Asociaciones de Usuarios debidamente reconocidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que utilicen esquemas de obtención de agua tales como pozos profundos, por gravedad o aspersión, con la utilización de equipos electromecánicos para su operación, debidamente comprobado por las empresas prestadoras del servicio respectivo.

11. ARTÍCULO 101o. (NUEVO). Destínese inicialmente la suma de 100.000 millones de pesos en el presupuesto de Inversión de la Aeronáutica Civil, con el propósito de que se adelanten los estudios, diseños, compra de lotes y obras necesarias para garantizar la ampliación de la pista del aeropuerto de Pereira en al menos un kilómetro.



12. ARTÍCULO 102o. (NUEVO). Destínese inicialmente la suma de 50.000 millones de pesos en el presupuesto de Inversión de la Aeronáutica Civil, con el propósito de que se adelanten los estudios, diseños, compra de lotes y obras necesarias para mejorar el aeropuerto de Cartago, Valle del Cauca.



13. ARTÍCULO 103o. (NUEVO). Las obligaciones originadas en operaciones de crédito del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -FESSPD con el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico -FONSE y las del FONSE con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pagarán con los recursos causados y recaudados durante la vigencia de los artículos 313 y 314 de la Ley 1955 de 2019, con los recursos propios del FESSPD, así como los recursos que se apropien a favor del FESSPD para dicho fin.



Para este efecto, el Fondo Empresarial podrá utilizar como mínimo el 1% de su presupuesto anual o sus excedentes financieros en las próximas 10 vigencias fiscales o hasta completar el pago total de las obligaciones descritas, siempre y cuando no afecte el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial. Las obligaciones de que trata el presente artículo no causarán intereses de mora y cesarán las acciones de incumplimiento del saldo no pagado al 31 de diciembre de 2021.



14. ARTÍCULO 104o. (NUEVO). Durante la vigencia 2022, se permitirá el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, siempre que sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años, y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.



15. ARTÍCULO 105o. (NUEVO). La Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – Covid 19, creada en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres mediante el Decreto Legislativo 559 de 2020, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.



16. ARTÍCULO 106o. (NUEVO). Autorícese al Gobierno nacional para incorporar al Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022 los saldos no comprometidos en la vigencia de 2021 financiados con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, creado por el Decreto Legislativo 444 de 2020, con el objeto de atender necesidades de recursos para la atención en salud.



17. ARTÍCULO 107o. (NUEVO). Además de las entidades a las que se refiere el parágrafo del artículo 14 de la Ley 143 de 1994, para el año 2022, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH sufragará el presupuesto de la UPME en las mismas condiciones señaladas en dicho artículo.



18. ARTÍCULO 108o. (NUEVO). El Gobierno nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), podrá destinar recursos para la financiación o cofinanciación de los procesos catastrales con enfoque multipropósito a cargo de los municipios o distritos.



19. ARTÍCULO 109o. (NUEVO). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será la entidad competente para culminar los subsidios de vivienda rural otorgados antes de la entrada en vigencia del artículo 255 de la Ley 1955 de 2019. El Gobierno nacional apropiará recursos del Presupuesto General de la Nación para lograr el cierre del programa de vivienda rural a su cargo.



20. ARTÍCULO 110o. (NUEVO). Las Instituciones de Educación Superior públicas que reciban aportes del Presupuesto General de la Nación presentarán un informe sobre la situación financiera y la ejecución presupuestal de estos recursos a las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República. Dicho informe se hará a través del Ministerio de Educación Nacional.



21. ARTÍCULO 111o. (NUEVO). Durante la vigencia 2022, autorícese a la Policía Nacional para subsidiar el valor de la matrícula de los cursos de incorporación de jóvenes de estratos 1, 2 y 3 a la Policía Nacional.



22. ARTÍCULO 112o. (NUEVO). Los subsidios de que trata el artículo 9 del Decreto Legislativo 819 de 2020 se atenderán con cargo al presupuesto de la vigencia 2022, incluyendo los causados durante el segundo semestre del año 2021.



23. ARTÍCULO 113o. (NUEVO). Los recursos del Sistema General de Participaciones con destino al FONPET utilizados en las anteriores vigencias de manera temporal por el Gobierno nacional para destinarlos a los sectores educación y salud, serán reintegrados a la cuenta del FONPET máximo en las catorce (14) vigencias fiscales subsiguientes a la expedición de la presente ley.



24. ARTÍCULO 114o. (NUEVO). Durante la presente vigencia fiscal, la Nación podrá pagar los gastos en salud, asociados a la pandemia Covid 19, a través de recursos de crédito, incluyendo la emisión de bonos y otros títulos de deuda pública, en condiciones de mercado.



25. ARTÍCULO 115o. (NUEVO). Para efectos de la distribución de los criterios que utilicen datos censales del Sistema General de Participaciones para las once doceavas de la vigencia de aplicación de la presente ley, se garantizará a todos los beneficiarios como mínimo el 80% de lo asignado por concepto de las once doceavas de la vigencia anterior. Esta medida de compensación aplicará hasta finalizar el presente periodo de gobierno de los mandatarios locales.



26. ARTÍCULO 116o. (NUEVO). Para la liquidez de Colpensiones durante la vigencia fiscal 2022, atendiendo los principios de solidaridad y universalidad del artículo 48 constitucional y con el objeto de garantizar el pago de las prestaciones reconocidas, Colpensiones podrá trasladar de manera anticipada los recursos que se encuentren en el portafolio subsidiado de vejez al fondo del Régimen de Prima Media, de aquellos afiliados que cuenten con más de 750 semanas de cotización.



27. ARTÍCULO 117o. (NUEVO). Los certificados de Libertad y tradición por no corresponder a derechos de registro de instrumentos públicos, serán excluidos para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 y 13A de la Ley 55 de 1985.



28. ARTÍCULO 118o. (NUEVO). En un periodo no mayor a seis meses después de la promulgación de la presente Ley, el Gobierno Nacional a través del ICETEX deberá reglamentar un mecanismo de Financiación Contingente al Ingreso con cobertura parcial o total, garantizando los estándares de sostenibilidad fiscal de la entidad.



29. ARTÍCULO 119o. (NUEVO). En virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 21 de 1988, las autoridades registrales deberán proceder a la actualización de la titularidad de aquellos bienes muebles o inmuebles que actualmente se encuentran registrados como propiedad del extinto Ferrocarriles Nacionales de Colombia, los cuales deberán ser actualizados a nombre del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia o quien haga sus veces.



30. ARTÍCULO 120o. (NUEVO). En cumplimiento de lo establecido por el artículo 64 de la Ley 2155 de 2021, se entienden incorporados los recursos al presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia 2022 con ocasión de la creación de las nuevas rentas o a la modificación de las existentes con el objeto de equilibrar el presupuesto de ingresos con el de gastos.



31. ARTÍCULO 121o. (NUEVO). Créese una subcomisión con integrantes de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República con el objetivo de hacer seguimiento a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET.



32. ARTÍCULO 122o. (NUEVO). Los departamentos y municipios podrán destinar hasta el 15 por ciento de los fondos territoriales de seguridad (FONSET), y el Ministerio del Interior hasta el 10 por ciento del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), al cumplimiento del artículo 17 de la Ley 65 de 1993.



33. ARTÍCULO 123o. (NUEVO). El recaudo de que trata el artículo 59 de la Ley 2155 de 2021, durante la vigencia fiscal de 2022, se distribuirá así: El 85 por ciento se destinará al sector medio ambiental para asuntos relacionados con la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos a través de programas de reforestación y esquemas de Pago por Servicios ambientales (PSA), en el territorio nacional de conformidad a los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin. Para tal efecto, este 85 por ciento del recaudo del impuesto al carbono será transferido y administrado por el Fondo Nacional Ambiental.



34. ARTÍCULO 124o. (NUEVO). Autorícese a la Nación para capitalizar en efectivo o mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento patrimonial a Positiva Compañía de Seguros S.A la cual para el efecto emitirá acciones ordinarias por su valor intrínseco debidamente certificado.



35. ARTÍCULO 125o. (NUEVO). A partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

