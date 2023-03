Decenas de inversionistas en Colombia han expresado su preocupación, luego de darse cuenta de que fueron víctimas de una estafa por parte de un ganadero, quien les ofreció entrar a un fondo de inversión para comprar cabezas de ganado y generar una jugosa rentabilidad.



Según las víctimas, el hombre habría contactado a sus amigos más cercanos y les habría ofrecido el negocio de compra y venta de ganado, en el cual se ganarían entre el 20 y 40 por ciento del dinero invertido.

Sin embargo, la ilusión desapareció cuando los inversionistas no estaban recibiendo sus porcentajes y por el contrario, solo recibían excusas por parte del administrador del negocio.



Inicialmente se les había dicho a los inversionistas que podrían retirar su capital cuando ellos quisieran, pero ahora tal parece que el dinero ya no existe y, de hecho, nunca se compró ni una sola vaca, según informa el abogado de las víctimas.



En diálogo con la W Radio, Fabio Humar, defensa de los afectados, explicó que no hay garantías para la devolución del dinero y que los inversionistas se confiaron que algunas personas sí alcanzaron a recibir ganancias durante los primeros meses del negocio.



La ganadería Achury Viejo es reconocida por sus ejemplares de toros. Foto: iStock

Así mismo, menciona que los empresarios invirtieron grandes cantidades de dinero porque conocían al señalado responsable y que eso les dio tranquilidad y confianza.



“Decir que en las últimas tres semanas hemos recibido 35 o 40 casos y nos hemos reunido con un número de víctimas. Es aterradora la cifra. Se entregó dinero de diferentes maneras (en efectivo, transferencias, consignaciones) y siempre con la promesa de que había un ganado de buena calidad en fincas sofisticadas y que el ganado estaba dando rendimientos. Resulta que nunca hubo una sola vaca”, comentó el abogado.



Según información publicada por ese medio, toda la estafa estaría orquestada por Felipe Rocha, hijo de los dueños de la ganadería Achury Viejo, quienes en este momento estarían buscando la forma de indemnizar a las víctimas o devolverles el capital de su inversión.



El empresario no ha entregado información de lo sucedido, pero se dice que estaría buscando la forma de responder a los afectados, quienes aseguran que las pérdidas alcanzan los 70.000 millones de pesos.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

