Presidente Petro no consultó con junta de Ecopetrol posible alianza con PDVSA: Kattan

Este lunes, luego de que se anunciara por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que existe la posibilidad de que Ecopetrol sea socio de la empresa venezolana PDVSA, el presidente de la junta directiva de la petrolera colombiana, Saúl Kattan, indicó en diálogo con la 'W Radio' que el mandatario no les consultó antes de realizar el anuncio.

El pasado sábado el Presidente se reunió con su homólogo en Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, de más de tres horas, tocaron temas como migración, transición energética, paz y de acciones concretas para mitigar el efecto del fenómeno del niño y enfrentar la sequía.

Posterior a la reunión, el presidente Petro dijo a la prensa que "el año entrante, Venezuela será uno de los motores de la reactivación de la economía colombiana", y planteó una integración energética de doble vía, para traer "de Venezuela energías que aún subsisten y materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana".



"Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo", puntualizó el mandatario.

"Por el momento es solo una idea y no un anuncio formal"

Saúl Kattan indicó que las declaraciones del presidente Petro son "solo una idea" y falta analizarla y estudiarla a profundidad.



Ante la pregunta del medio radial La W de si el Presidente le consultó a la junta de directivos de la empresa antes de dar a conocer esta propuesta, Kattan respondió:



"No sé si hay mucho para consultar en este momento a la junta directiva, porque realmente no hay nada".



Aclaró que por el momento "son unas ideas de hacer posibles negocios con Venezuela", pero aún no se ha concretado nada.

Aunque, sí confirmó que Ecopetrol ha puesto el tema sobre la mesa en ocasiones anteriores, pero de manera interna.



"Se había empezado a explorar la posibilidad de comprar gas de Venezuela, en caso de que hubiese una deficiencia de gas en los próximos dos años, que podría haberlo por el fenómeno del niño", expresó Kattan al medio citado.



Si bien se había tomado como una posibilidad, señaló el presidente de la junta directiva de la petrolera, primero habría que revisar el estado en el que se encuentra de manera integral la empresa estatal venezolana, tanto en sus procesos como infraestructura, y otros ámbitos.



"Para esto hay mucho que analizar y revisar, por ejemplo, qué infraestructura hay, cómo está, la calidad de esa infraestructura para poder traer el gas si fuera el caso...", añadió Kattan.



Por el momento, no hay mayores detalles sobre el planteamiento del mandatario colombiano, que tocó otros temas importantes en su reunión con el presidente Nicolás Maduro, como el "éxodo de retorno" de migrantes que intentaron atravesar el Tapón del Darién y la lucha contra las economías ilícitas en el Amazonas.

