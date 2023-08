El presidente Gustavo Petro, durante su visita a Pitalito, Huila, habló con los productores de café de esa región y cuestionó la dirigencia de la Federación Nacional de Cafeteros.



"Si la Federación de cafeteros no se reestructura, se acaba el contrato con el Fondo Nacional del Café", advirtió el presidente Petro.

El mandatario se refirió al contrato de administración del Fondo Nacional del Café, el cual fue firmado por el expresidente Juan Manuel Santos, en 2016. El contrato fue firmado a un término de 10 años, por lo que tendría vigencia hasta 2026.



"Tenemos la existencia de un contrato entre el Gobierno y la Federación, ese contrato va a finiquitar", dijo el presidente. Posteriormente, aclaró que de no hacerse una reestructura a la entidad, el contrato terminaría

La crítica contra Germán Bahamón

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Durante su discurso, el mandatario hizo referencia a la brecha económica que existe entre los campesinos y el presidente Germán Alberto Bahamon Jaramillo.



"Un cafetero campesino se gana al año 12 millones de pesos al año, ¿cuánto se gana el presidente de la Federación? Él se gana 200".



Petro aseguró que en la actualidad los dirigentes del gremio viven "como en la vieja época del café, mientras que hay un mundo cafetero empobrecido, que vive en las regiones excluidas. Eso no concuerda, eso no puede ser así", dijo Petro.

Malas relaciones desde el inicio

Desde que Bahamón fue elegido como nuevo presidente de la Federación, en abril de este año, el presidente Petro expresó su inconformismo.



"No está bien que en el Congreso cafetero hayan cercenado la democracia. Nunca se debió vetar candidatos solo para escoger a quien se pudiera oponer al Presidente", expresó en su momento el mandatario.

No esta bien que en el Congreso cafetero hayan cercenado la democracia. Nunca se debió vetar candidatos solo para escoger quien se pudiera oponer al Presidente. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2023

Asimismo, el presidente publicó algunos trinos que Bahamón habría hecho en el pasado en contra de la gestión de Petro. También, se acusó al dirigente de la Federación por supuesta inhabilidad para el cargo, pues se le culpó de tener una empresa de café.



En una entrevista pasada con EL TIEMPO, Bahamón respondió a dichas acusaciones.



"Sea esta la ocasión para reiterar que no tengo ninguna inhabilidad. No tengo ninguna empresa que compre, transforme (trille o tueste) o exporte café. Tengo una marca de café y no hay norma que prohíba tener una marca. Toda la información correspondiente, la entregué en su momento a la FNC", dijo en ese entonces.



También manifestó estar abierto al diálogo con el mandatario, pues explicó que las relaciones entre el Gobierno y la Federación son clave. "Gracias a la buena relación entre el gremio cafetero y el Gobierno Nacional es que se han logrado los más importantes avances en beneficio de la caficultura, del café colombiano y de las familias cafeteras del país".



“Los cafeteros hemos sido parte fundamental del desarrollo económico y social del país, lo que hemos logrado siempre ha sido de la mano del Gobierno nacional y por tal razón debo reiterarle al señor Presidente de la República mi indeclinable decisión de trabajar para contribuir… pic.twitter.com/RnRn3WAmby — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) April 27, 2023

