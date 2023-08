En un encuentro con las bases del sector cafetero en el municipio de Pitalito, Huila, el presidente Gustavo Petro dijo que comenzó la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, y que se podría acabar el contrato del Fondo Nacional del Café.



Sobre el TLC, Petro dijo: "Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación". Sin embargo, en el Ministerio de Comercio, hasta el cierre de esta edición, no daban respuesta de cómo iba este proceso.



María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, manifestó que una renegociación del TLC requiere de la voluntad de los gobiernos de ambos países, y en el caso de Estados Unidos, también se necesita aprobación de su Congreso.



"Teniendo en cuenta las elecciones que se avecinan en Estados Unidos y sus temas de política interna, no se ve que exista un interés de renegociar con Colombia. En cambio, sí hay posibilidades de revisar el acuerdo", dijo.



También destacó que en la negociación de este TLC se acordó que no se pueden hacer cambios en cuanto a tiempos, montos y porcentajes para subir aranceles. Y si Colombia desea renegociarlo, un aumento en los aranceles podría generar incremento de precios y ser un nuevo golpe en la lucha contra la inflación.

El primer mandatario también mencionó que el maíz, a pesar de ser el "cereal americano", era tan poderoso como el trigo europeo y el arroz asiático, y en la actualidad se importa casi todo de Estados Unidos y de Canadá.



"Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano, tendría 1,2 millones de puestos de trabajo más, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio que firmaron hace unos años", afirmó el presidente Petro.



Colombia apenas produce 250.000 toneladas de los cinco millones de toneladas que consume anualmente tanto para consumo como para insumo de alimentos como el pollo, el cerdo y el huevo.



En su intervención, el mandatario también cuestionó la dirigencia de Fedecafé. "Si la Federación de Cafeteros no se reestructura, se acaba el contrato con el Fondo Nacional del Café", advirtió.



Este contrato fue firmado por el expresidente Juan Manuel Santos en 2016 y tiene una vigencia de 10 años, es decir que finaliza el último año de la administración de Gustavo Petro.



"Tenemos la existencia de un contrato entre el Gobierno y la Federación, ese contrato va a finiquitar", dijo el Presidente.



Además, aseguró que en la actualidad los dirigentes del gremio viven "como en la vieja época del café, mientras que hay un mundo cafetero empobrecido, que vive en las regiones excluidas. Eso no concuerda, eso no puede ser así".

La cláusula 24 de este contrato dice que este se puede modificar si las dos partes se ponen de acuerdo, mientras que la cláusula 26 señala que el Gobierno puede declarar la caducidad del contrato solo si se demuestra que hay incumplimiento. Si se llega a declarar la caducidad o incumplimiento, la Federación Nacional de Cafeteros deberá pagarle al Gobierno 1.500 millones de pesos.



Sin embargo, en el contrato no se establece ninguna obligación de reestructurar el gremio, que es la razón que aduce Petro para acabarlo.



Mauricio Cárdenas, quien como ministro de Hacienda firmó este contrato, dice que "el Presidente al amenazar con no extender el contrato va a propiciar una negociación, pero no lo puede terminar unilateralmente. Inmediatamente, el Consejo de Estado suspendería esa decisión administrativa".