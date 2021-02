¿Guiño de Duque a la oferta de Ecopetrol por el control de ISA?

La propuesta reciente que le hizo Ecopetrol al Gobierno, para comprar el 51,4 por ciento de las acciones del Ejecutivo en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) fue vista con buenos ojos por parte del presidente Iván Duque.



En el marco de la presentación de la Red Nacional CEmprende, que sirvió de plataforma para la divulgación de la Ley de Emprendimiento el pasado jueves en Bucaramanga, el presidente de la República, Iván Duque, recalcó las ventajas que le daría la operación a la petrolera de mayoría estatal, situación que podría ser interpretada como un primer guiño al proceso, previo al análisis que ya inició el Ministerio de Hacienda.

“Yo me emocioné esta semana cuando Ecopetrol mandó una solicitud expresando su interés de comprar la participación del Gobierno Nacional en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y yo dije, quiero entender muy bien la visión. Y fíjese la visión: Ecopetrol no está pensando en ser una empresa del siglo XX, del comienzo del siglo 21, si no del siglo 22”, señaló el jefe de Estado.



En su intervención, Duque recalcó que con la transacción ISA-GEB, no solo se estaría consolidando el patrimonio público del país, sino que además se le estaba dando un respaldo financiero a los accionistas de la petrolera, con lo cual se estaría creando uno de los conglomerados energéticos más importantes del mundo.



En el pulso por quedarse con la participación mayoritaria que la Nación posee en ISA, también busca participar el Grupo Energía Bogotá (GEB), conglomerado que en diversos escenarios ha manifestado que cuenta con los recursos para la adquisición del Grupo ISA.

