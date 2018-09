'No viene reforma tributaria sino una ley de financiamiento': Duque

Tras manifestar una honda preocupación por la situación fiscal que encontró el nuevo Gobierno, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró en el congreso anual de Confecámaras, en Cartagena, que por ahora el Ejecutivo no ha hablado de una reforma tributaria como tal para ajustar los ingresos fiscales y las tasas de contribución de empresas y personas.

Tras intervenir ante un nutrido auditorio de empresarios, el mandatario señaló que “yo no he hablado nunca de la expresión reforma tributaria. Siempre he hablado de reactivación económica. La ley de financiamiento tiene que ser ese capítulo legislativo de reactivación económica, que va de la mano con otras tareas que que estamos haciendo”, indicó Duque.

Dichas tareas son la eliminación de trámites, la promoción del emprendimiento y mejorar el clima de negocios, entre otros. “Tenemos una visión integral y esta es una parte de la visión de reactivación económica”, indicó Duque.

Planes se sacrificarían

En este sentido, Duque señaló que confía en la distribución del Presupuesto que apruebe el legislativo debe ser para gasto social, y que debe ir con esa ley de financiamiento que permita cubrir todas esas inversiones y al mismo tiempo darle al Estado unos ingresos para mantener el gasto social.



No obstante, aseguró que si bien no le gusta hablar de lo que recibió y de la administración anterior, la situación que se ha encontrado podría llevar a tener que sacrificar algunos programas de Gobierno, debido a la estrechez de recursos.



“Aunque a mí no me gusta utilizar el espejo retrovisor, lo que hemos detectado era una serie de compromisos y programas que no tenían una sostenibilidad en la apropiación presupuestal y eso no sirve. Así me toque sacrificar proyectos que yo tenía en mi plan de gobierno, lo primero que tenemos que garantizar es que la red de programas sociales en el país deje de ser improvisada y tenga los recursos de manera sostenible para el futuro”, recalcó Duque Márquez.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Enviado Especial a Cartagena