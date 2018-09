‘América Latina no ha tenido una visión a largo plazo’

El Presidente de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza, tiene una obsesión: la brecha de productividad entre el subcontinente y las economías más avanzadas del mundo. Lejos de cerrarse –total o parcialmente, como sí ha sucedido con los países de Asia emergente-, esta cima ha permanecido intocable en la mayoría de naciones latinoamericanas. Para que la región dé el salto económico definitivo "hace falta una visión integral", afirma constantemente.

¿Por qué América Latina es la región emergente que menos crece?



Básicamente por su incapacidad de lograr acuerdos políticos y consensos que generen mejoras en la productividad. Y eso va desde buscar la eficiencia en el gasto público a priorizar infraestructuras y, también, a generar competencia en los mercados. Se ha mantenido la brecha de productividad frente a las economías desarrolladas en los últimos 80 años.



¿Qué ha fallado?



No hemos tenido una visión de largo plazo. Hay casos interesantes, pero desgraciadamente no son generales: ciudades como Medellín, que han mantenido una misma ruta, o países como Panamá, que han apostado por ser un ‘hub logístico’ y de servicios tienen los mismos problemas de institucionalidad y corrupción que el resto de la región, pero al menos alinean sus políticas con una visión de largo plazo.



Tras años de reducción de la pobreza en la región, en los últimos tiempos ha cambiado la tendencia. ¿Qué ocurre?



Que el crecimiento se ha ido apagando lentamente y no hemos sido capaces de prender otros motores. No hemos sido capaces de dar un enfoque integral al tema de la productividad, y es lo que necesitamos para reducir la desigualdad y la pobreza.



¿No cree que hay un menor énfasis social en esta última generación de Gobiernos latinoamericanos?



Uno ve la intención de trabajar en temas que afectan al bienestar de la población. En los diálogos que tenemos con presidentes y ministros está presente ese foco. No es un tema solo de recursos, sino de eficiencia en la gestión pública.



