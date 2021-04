¿Qué dicen los sindicatos para defender la marcha en pleno pico?

Este martes, Percy Oyola, el presidente de la Confederación General del Trabajo, habla en vivo con EL TIEMPO sobre el paro que se tiene programado para este miércoles 28 de abril.



"Las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida", eso fue lo que dijo la alcaldesa Claudia López al referirse a las manifestaciones convocadas tras declarar alerta roja en Bogotá.



Aunque diversos sectores han insistido en que se aplace la movilización, los líderes de la protesta aseguran que se adelantará como se ha venido planteando desde principios de abril con todos los protocolos de bioseguridad.



Este lunes, las organizaciones integrantes del Comité del Paro dieron sus motivos para salir a protestar. Aseguran que "el gobierno negacionista" no les deja otra opción y saldrán a protestar y rechazar la reforma tributaria, el asesinato sistemático de líderes sociales y la falta de renta básica.



"No puede ser que sea malo cuando la gente se aglomere en manifestaciones, pero sea bueno amontonarse cuando se va a trabajar", dijo Oyola, quien también afirmó que este miércoles no habrá "más aglomeraciones que en las etapas finales de la Vuelta a Colombia", que transcurrieron este fin de semana.



El Ministerio de Salud solicitó aplazar las movilizaciones ante el incremento de casos y muertes en el país por covid-19. El ministro Fernando Ruiz hizo un llamado a los colectivos y convocantes de las actividades del paro a "unirse a este esfuerzo común como sociedad por reducir la velocidad de la transmisión".



"En este momento crítico es claro que las aglomeraciones podrían incrementar el contagio, especialmente con la evidencia actual de linajes más contagiosos", indicó Minsalud.



Oyola reiteró también la necesidad de salir a marchar para protestar en contra de la reforma tributaria, los asesinatos de líderes sociales y la difícil situación de muchos colombianos que "deben decidir si mueren de covid-19 o de hambre", por el desempleo.



Sobre las recomendaciones de bioseguridad, el presidente de la CGT reiteró que ellos promueven los dos metros de distancia entre los manifestantes, el uso de alcohol y desinfectante de manos, evitar amontonarse y tener una marcha ordenada. Incluso intentarían no gritar y solo usar megáfonos para reducir el riesgo de contagios. Lo que sí tiene claro es que tanto la CGT como las demás organizaciones que promueven el paro quieren "hacer sentir la protesta".



En el caso de la CGT, los manifestantes saldrían desde el parque Nacional hasta la plaza de Bolívar, donde se encontrarían con otros grupos que marcharían este miércoles.



