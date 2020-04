‘Nos vamos a demorar un año en tener flujo de caja positivo’: Avianca

Luego de seis semanas de haber dejado en tierra sus aeronaves que mueven pasajeros en Colombia y en vuelos internacionales, Avianca Holdings acudió al Gobierno para que le dé el oxígeno financiero que necesita para mantenerse a flote mientras se restablece la operación de forma paulatina, tras la parálisis obligada por las medidas del Ejecutivo para contener el coronavirus.



En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la compañía, Anko van der Werff, indicó que por la situación actual el sector financiero está reacio a otorgarle crédito a esta industria, que en el caso de Colombia tiene necesidades de financiación por unos 1.200 millones de dólares, algo más de 4,8 billones de pesos.

¿Cómo han manejado estas seis semanas de inactividad y qué expectativas hay tras las advertencias sobre la dificultad para pagar algunas obligaciones?

Ha sido complicadísima la situación. No estamos ingresando nada y sí tenemos muchas obligaciones. La falta de coordinación entre gobiernos nos complica la vida porque cada uno toma sus decisiones, y mientras pensábamos en abril volar algo, sobre todo en Colombia, están posponiendo las fechas.



No hay claridad sobre cuándo podamos volar y todos los planes que hicimos ya están en la basura, y por eso la recuperación seguramente va a ser más lenta.



Lo que mencionábamos la semana pasada es que los auditores no ven una posibilidad de cómo se generen suficientes fondos en los próximos 12 meses como empresa. Por eso es que en Estados Unidos las líneas aéreas recurrieron a su gobierno. En la escala que se necesita, no hay esos recursos y si los Estados no apoyan a sus líneas aéreas, estas van a dejar de existir. Avianca es un ejemplo muy cercano para Colombia, pero es una más que ha sido golpeada por una crisis que no fue culpa de la empresa.



¿De qué nivel es la necesidad de recursos que le piden al Gobierno?

Los detalles no los hemos compartido porque son parte de una negociación que todavía tenemos con el Gobierno. Pero la Iata está estimando que para el sector en Colombia se necesitan créditos por cerca de 1.200 millones de dólares.

Los números no son iguales a los nuestros, pero eso da una idea de la escala del problema.



Lo que estamos planteando es un financiamiento de largo plazo, con retornos que, entre una combinación de intereses y alguna participación —ya sea directa accionaria o en las gananciales de las acciones—, permita darle retornos adecuados al Gobierno por ese riesgo.



Nos vamos a demorar casi un año en tener flujos de caja positivos con la operación aumentando nuevamente. Vemos un sector financiero muy resentido hacia las líneas aéreas por la cantidad de empresas fracasando en el mundo, y creemos que va a privilegiar a las líneas aéreas donde los Estados hayan apoyado y hayan hecho esa inversión.

¿El Estado sería accionista transitorio de la compañía?

Hay una posibilidad, como se ha visto en otros países. En Estados Unidos se ha visto un desembolso de 25.000 millones de dólares y hay más de 30.000 millones pendientes. Los 25.000 millones son una parte que es un préstamo blando que no hay que repagarlo mientras las aerolíneas mantengan el empleo, mientras hay otra parte que es una deuda con los warrants (garantías), una suerte de convertibles que le dan al Gobierno una participación financiera.

¿Es un crédito pensando en cuánto tiempo para volver a la normalidad?

Es un préstamo que supone que vamos a comenzar a operar dentro del próximo mes algo de capacidad doméstica y los meses siguientes la parte internacional.

¿Sería una operación a través de Bancóldex o con bonos del Gobierno?

Bancóldex es muy pequeño para la escala del problema que tenemos, y creo que se fue por el camino equivocado de montar estructuras que tengan garantías reales y este es un sector que tiende a financiarse utilizando sus activos, en régimen normal. Estamos hablando de un financiamiento directo o mediante bonos que emitamos que compre el Gobierno o garantías que nos den, que nos permitan financiarnos con préstamos o con bonos en el sector financiero, pero con riesgo del Gobierno.

Al tener un peso tan grande en Colombia, ¿cómo es la irrigación económica hacia otros sectores?

La contribución que tenemos a la economía y a los impuestos es muy alta.

La gran mayoría de la flota y de empleados está en Colombia. La conectividad que traemos a Colombia y a las regiones con sus socios comerciales es gracias a Avianca. Y el lugar que tenemos en la cadena de valor, como turismo, agencias de viajes, hoteles, restaurantes y bares. Pero no solo en el turismo. Son los proveedores y el ecosistema que manejamos. En Colombia no hay trenes ni muchas carreteras y necesitamos este servicio público esencial.

¿Los clientes ya están teniendo intención de viajar de nuevo?

Estamos generando más demanda y hay más movimiento en los canales de venta. Viene de una base muy baja, porque hace un mes nadie pensaba en volar, pero ya hay sobre todo para el tercero y cuarto trimestre de este año. Ya hay movimiento y hay ventas.

