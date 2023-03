La banca anuncia la más grande democratización del crédito en toda la historia del país. Créditos bajos para quienes no tienen cómo avalarlos. Créditos de pequeñas cantidades para favorecer la economía informal. Créditos que serán respaldados por organismos oficiales ante la banca privada, para facilitarlos. Créditos que buscan acabar con el terrible ‘gota a gota’.

Este gran programa de apoyo a la economía popular será puesto en marcha oficialmente a fines de este mes por el presidente Gustavo Petro, con el apoyo de toda la banca privada, y es anticipado por el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en este diálogo con el cronista para EL TIEMPO. Malagón también revela que la baja en las tasas de interés de todo el sector bancario es una medida para enfrentar la desaceleración actual de la economía y evitar una recesión.



Malagón, exministro de Vivienda, llegó a la Asobancaria por meritocracia. Es un hombre de muy humilde origen, guajiro, educado en Valledupar, que a punta de esfuerzo y sacrificio logró graduarse como economista en la Universidad Nacional y luego hizo especializaciones en la Universidad de Columbia y la de Tilburg (en Países Bajos), una de las mejores y más prestigiosas del mundo.

El directivo abre su diálogo afirmando lo siguiente: “Se avizora que a pesar del buen crecimiento el año pasado, este año la economía colombiana se desacelera. Para el segundo semestre del año vamos a tener tasas de crecimiento negativo. Entonces, este es el momento en que el sector financiero tiene que ayudarles a los más necesitados y a la población más vulnerable. Y una de las medidas que hemos tomado es esta de bajar las tasas de interés. No es la única. También viene el apoyo decidido de parte del sector financiero a las metas de economía popular que ha propuesto el presidente Petro”.

¿De qué se trata?

El Presidente quiere, y es uno de los ejes centrales de su plan de desarrollo, que demos un gran salto en términos de financiamiento a la economía popular.

¿Qué quiere decir eso?

Colombia es un país que tiene niveles buenos de bancarización. Cuando hablamos de transacciones, nueve de cada diez colombianos tienen productos financieros, pero desde el punto de vista del crédito, solamente uno de cada tres colombianos tiene crédito. El Presidente quiere que esos niveles de crédito no solamente se incrementen, sino que se haga particularmente en aquellos que viven en la ruralidad dispersa y aquellos que ganan menos de dos salarios mínimos. Y aquellos que son además pequeños emprendedores.

Pero ¿cuál es la meta de lo que usted llama ‘economía popular’?

La gran meta de financiamiento de la economía popular es que podamos dar muchos créditos de menos de 2 millones de pesos a personas que no hayan estado bancarizadas en los últimos cinco años. No solamente tenemos la decisión de apoyar esa meta de economía popular, sino que creemos que esta reducción de tasas de interés que estamos viendo a través de la competencia va a ser muy favorable para la economía en este contexto de desaceleración.

¿Y esos pequeños créditos cómo van a estar avalados por quienes los reciben?

El Fondo Nacional de Garantías respalda a esas personas.

¿Únicamente?

Lo segundo es que habrá una tasa de redescuento, y para eso van a estar los bancos de segundo piso, como el Banco Agrario, inyectándole capital a la banca. Y la tercera pieza es la banca privada, que junto a la banca pública de primer piso va a dispersar estos créditos. Queremos dispersar estos créditos a lo largo y ancho del territorio nacional. El Gobierno lanzará este programa a finales de marzo y lo lanzará de la mano del sector privado. Y lo acompañamos, lo suscribimos y lo haremos una realidad.

¿Con todos los bancos privados?

Sí, los bancos privados. Vamos a participar activamente, al igual que la banca pública, activamente, de la meta de financiamiento a la economía.

¿Cuál es la situación del crédito hoy en el país?

En Colombia se entregan 33.000 créditos diarios. Eso es como llenar El Campín, cada vez que sale el sol, con personas que tengan un crédito. Y esto sin incluir las tarjetas de crédito. La cifra de 33.000 créditos diarios es muy importante, pero es una cifra que se concentra solo en el 34 por ciento de los colombianos. Queremos que más colombianos tengan acceso al crédito. Ese es un gran propósito del Gobierno y nosotros estamos también en esa misma línea.



Pero ¿serán créditos de qué monto?

Son créditos de bajo monto, porque es la primera experiencia financiera. Pueden ser hasta 2 millones de pesos, y que tengan vocación productiva, para personas que quieran montar un negocio. Con eso apalancar, por ejemplo, a los agricultores que están en zonas dispersas, que tengan algo de capital de trabajo. Es una política que el Gobierno estará lanzando a finales del mes de marzo y desde ya la hemos activado. Llevamos muchas semanas trabajando de la mano del Gobierno, muy coordinados con la Banca de las Oportunidades pública, que sirve de bisagra entre el Gobierno y el sector privado para coordinar estos esfuerzos.

¿Este es el crédito o el sistema ideal para combatir el ‘gota a gota’?

Así es. ¿Por qué? Porque este segmento de la población que hoy no tiene acceso al sistema financiero formal se está enfrentando a tasas del orden del 15 o el 20 por ciento diarias. Entonces alguien que pague el 10 por ciento diario termina pagando al final del día unas tasas que superan el 1.000 por ciento efectivo anual.

¿Este crédito está dirigido precisamente a la gente informal?

Sí, sí. Este crédito les quiere llegar a aquellos que tradicionalmente no han estado incluidos financieramente.

En Colombia algunas personas dicen que para obtener un crédito bancario lo primero que hay que hacer es demostrar que no lo necesita…

Yamid, hoy en día uno de cada tres colombianos ya tiene crédito. Esa es una cifra importante. Por supuesto que nos falta mucho, pero ya hemos llegado a cifras del orden del 33 por ciento de los adultos que hoy cuentan con crédito.

Con respecto a la baja de las tasas de interés, hay quienes opinan que aparentemente hay una contradicción. Mientras el Banco de la República las sube para combatir inflación y frenar consumo, los bancos las bajas para estimular consumo…

La inflación, que sigue siendo alta, parece que tocó techo. Entonces lo que se avizora es una reducción en los precios en el segundo semestre del año. Esta medida de la banca en cierta forma recoge la perspectiva de tasa de interés que vendrá en los próximos seis meses y se anticipa a una eventual corrección en la que el banco va a inyectarle mucha más liquidez a la economía para una política monetaria mucho más expansiva. No es una contradicción, lo que estamos viendo es que la banca se anticipa a una corrección de política monetaria, dado que ya se está controlando la inflación.



Pero ¿no es un poco irresponsable o precipitado de parte de los bancos bajar tasas, estimular consumo, sin saber claramente qué va a pasar con la inflación?

Por supuesto que los bancos son muy responsables en otorgar crédito en estos momentos de acuerdo con el nivel de endeudamiento que tenga cada uno de los hogares. Esto no quiere decir que se abre de manera indiscriminada la llave de la liquidez, pero sí manda una señal muy clara: el propósito de cambiar estas tasas de interés es que quede más ingreso disponible. ¿Para qué? Para el resto del consumo, que la carga financiera de los hogares sea menor, y una menor carga financiera en los hogares va a ser fundamental para que en este contexto de desaceleración logremos sacar adelante la economía.

¿Y por qué se pusieron todos los bancos de acuerdo en bajar las tasas?

Eso no es así. Fue una muestra de cómo opera la competencia. Este es un sector donde no hay acuerdo de precios, donde no se pueden conversar las entidades para tomar una postura respecto a cuánto va a ser la tasa de interés, pero que a través de la competencia sí se termina beneficiando al consumidor. Entonces vimos cómo se movió un banco, después otro banco, después otro banco en condiciones distintas, porque no es la misma oferta. El sector financiero es un sector competido para ayudar al consumidor.

¿La medida no fue tomada por morosidad?

No. De hecho, el comportamiento que vemos hoy en la banca nos tiene contentos porque los niveles de cartera vencida son mejores de los que teníamos antes de pandemia. Antes de pandemia, el 4,3 por ciento de los colombianos se habían colgado en sus obligaciones. Hoy esa cifra es del orden del 3,6, lo cual es muy bueno. Quiere decir que los colombianos están pagando sus deudas y que no tenemos una alerta estructural desde el punto de vista de las obligaciones vencidas.

Usted tuvo en las últimas horas un intercambio de mensajes con el presidente Petro a raíz de la decisión de los bancos sobre las tasas. ¿Cómo fue esto?

Un lenguaje elogioso que ha plasmado a través de sus trinos. Ha entendido que este esfuerzo de la banca da alas. El encarecimiento que hemos tenido de la liquidez significa bajar la rentabilidad, bajar las rentabilidades. A pesar de que en enero algunas entidades financieras dieron pérdidas, el Presidente entiende que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, que va contra las utilidades de los bancos y que tiene el propósito de apoyar a la economía en un momento que es complejo. Entonces, el reconocimiento justo del Presidente es muy bienvenido por el sistema financiero y nos parece que además ambienta un tono de conversación que es muy favorable entre el Gobierno y el sector privado.

¿Anda muy mal la economía del país?

Estamos entrando en un ciclo de desaceleración. El crecimiento el año pasado fue francamente muy bueno, de los mejores del mundo emergente. Y este año hay un consenso entre los analistas en que el segundo semestre las estimaciones están entre el cero y el 2 por ciento. En Asobancaria somos optimistas, creemos que puede ser del 1,5 por ciento. Lo cual quiere decir que, si bien en este momento no estamos en una recesión técnica, se viene un año complejo, un año de vacas flacas.

¿Esta baja en las tasas son un instrumento para evitar una recesión?

Claro, por supuesto que ayuda. El consumo en los hogares es una parte muy importante de nuestro PIB por el lado de la demanda. Entonces, en la medida en que se vaya aliviando la presión financiera, se vaya generando ingreso disponible, y ese ingreso habilite un mayor consumo de los hogares, eso nos va a permitir que la economía tenga un mejor rendimiento este año y que ese fantasma y esa sombra de desaceleración logren conjugarse.

¿Digamos, una banca luchando contra el riesgo de recesión?

Tal como ocurrió en la pandemia, los bancos no quieren ser parte del problema, sino de la solución. En la pandemia ayudamos a la economía colombiana a salir adelante y en este momento también vamos a estar a la altura del reto histórico que nos corresponde.

Evitar la recesión...

Sí, para que la desaceleración sea menos intensa.

Ahora mire, una pregunta final: ¿cómo llegó usted a la presidencia de la asociación?

Fue un proceso de selección intenso, meritocrático, con una firma cazatalentos. Yo había trabajado en la Asociación Bancaria como vicepresidente. Estaba en otro momento de mi vida trabajando en consultoría y trabajando en el exterior y surgió esta oportunidad. Participé en el proceso y, finalmente, me escogieron. Estoy muy contento de volver.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO