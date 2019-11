‘La marcha es un llamado de atención al Gobierno y la clase dirigente’

El Gobierno desvirtuó algunas de las razones que motivan el paro del próximo jueves ¿Qué decir ante esto?



La convocatoria se da por un acumulado de situaciones delicadas, y pretender que solo es por los temas que se han ventilado frente a la reforma laboral y pensional es caer en un reduccionismo que no consulta la realidad de lo que está pasando en el país.

¿Le preocupa que las cosas se puedan salir de curso el jueves?



Yo lo que veo es que hay una situación muy preocupante de polarización en torno a la movilización, es decir, hay profetas de desastres que auguran que ese día es el inicio del fin, gente que le pide la renuncia al presidente (Iván) Duque. Pero no, esta es una marcha para llamar la atención del Gobierno y de la clase dirigente del país frente a la urgente necesidad de encontrar salidas a todas las problemáticas que afrontan los colombianos.



¿Qué hacer para que las cosas no se salgan del cauce?



Garantizamos que nuestra gente, los sindicatos, representantes de los indígenas y campesinos, así como los estudiantes que se movilizan con nosotros, no se verán envueltos en situaciones de violencia, por eso no marchamos encapuchados. Hay un centro de monitoreo de la Policía sobre las movilizaciones, desde donde pueden detectar cuáles son los grupos que se mezclan con los manifestantes para causar daño. Tengo una profunda fe en Dios, en la clase trabajadora y dirigente, así como en las fuerzas de seguridad, de que (ese día) no pasará nada.



¿Cuál es el mensaje para quienes marcharán?



Creo que en estos días previos es clave que los grupos políticos se mantengan en una actitud más tranquila. Emitir pronunciamientos casi que de guerra no le hace ningún bien ni a la democracia ni a nadie, por eso vale la pena que la clase dirigente se serene frente a esta situación, que vea que quienes hacen el llamado al diálogo somos los trabajadores, los estudiantes, personas de la vida nacional. Estoy convencido de que será un día cívico importante en Colombia.



¿Le cree al Gobierno cuando dice que no hará reformas sin concertación?



La confianza hay que construirla, acá todos vivimos bajo sospecha. Si un ministro hace una propuesta, queda la sospecha de que su intención es perjudicar a la gente; si son los sindicatos, de inmediato se cree que es para desestabilizar la democracia, y si viene de los empresarios, los trabajadores pensamos que es algo en contra nuestra. Tenemos que construir confianza, está en nuestras manos el desarrollo de una política que permita que este país se enrumbe por un sendero de paz y progreso.



EL TIEMPO