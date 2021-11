Gran reconocimiento al legado de tenacidad de Carlos Vallecilla

Si algo puso a prueba la pandemia del coronavirus fue la capacidad de miles de empresas para pasar el período más duro de los últimos tiempos y esa tenacidad del sector privado fue la protagonista de los premios Portafolio 2021, que se entregaron este jueves en Bogotá.



Precisamente la edición de este año se enfocó en la importancia del sector privado y su aporte en la recuperación tras la pandemia de la covid-19.



Bajo este marco y como ejemplo del rol clave que juegan las empresas en el desarrollo y en la generación de empleo, el empresario Carlos Vallecilla, creador del Grupo Carval, recibió el galardón a ‘Vida y obra empresarial’, en una ceremonia en la que se destacaron las cualidades de este reconocido empresario del Valle del Cauca.



A sus 94 años y con más de 75 como empresario, Carlos Alberto Vallecilla tiene una rutina diaria de trabajo y la disfruta, de 6 de la mañana hasta el mediodía.



El empresario es recordado por haber sido el fundador de la empresa y laboratorio La Santé, una compañía que hoy tiene presencia en más de 18 países, pero sus orígenes en el mundo de los negocios se remontan a un emprendimiento que tuvo sus orígenes en Panamá.



A los 15 años dejó el colegio para trabajar en el Banco de Colombia como 'patinador', término con el que se conoce a quienes llevan la correspondencia y hacen labores operativas en una compañía, cuando llevaba aproximadamente cuatro años allí, viajó a Panamá y vio un local que vendía pollo asado a un dólar.



A su regreso a Colombia, montó un negocio de venta de pollos asados. Al principio, debía levantarse a las tres la mañana para ir a comprar de 11 a 15 pollos en la plaza de mercado; luego, logró conseguir prestado un asador y así empezó su negocio en Cali, llamado La Fonda del Pollo.



A los cuatro meses se dio cuenta de que eso le estaba dando más ganancias que trabajar en el banco, por lo que, contrariando la voluntad de su padre, renunció y se dedicó a su fonda. Luego, tomó la decisión de entrar al negocio del engorde de pollos, pero ahí tuvo que afrontar su primer gran revés, ya que 1.000 pollos que había traído de Panamá murieron a causa de una peste, porque no estaban vacunados.



Sin embargo, La Fonda del Pollo seguía creciendo al igual que la curiosidad de Vallecilla por incursionar en nuevos negocios y el siguiente paso fue montar una incubadora y consiguió la distribución de aves a quienes estaban comenzando a instalar granjas avícolas en el país.

Después, en 1996, tuvo que enfrentarse a otra dificultad económica, cuando el río Cauca se desbordó y se ahogaron los animales. Perdió los ahorros de más de 10 años y quedó debiendo 11 millones de pesos de esa época a los bancos.



Pero, a pesar de todo ese desastre y a la escasez de vacunas contra la viruela que se estaba reproduciendo en el país, Vallecilla pudo conseguir los biológicos y se convirtió en distribuidor de una laboratorio estadounidense que le otorgó un crédito de 20.000 dólares.



En 1988 fundó su primera tienda veterinaria, Agrovic, y siguió suministrando materias primas, hasta que descubrió que el negocio estaba en venderle al consumidor final. Se dio cuenta de que las multinacionales se estaban ganando el 1.000 % de ganancias mientras que él solo recibía el 25 por ciento. De allí nació la idea de montar un laboratorio y sin saber nada del negocio nació La Santé, que le significó el salto al negocio farmacéutico.



Al inicio nadie confiaba en sus productos y solo tres años después logró el equilibrio que necesitaba. De allí vino el desarrollo del Grupo Carval, que hoy tiene seis empresas y tres organizaciones más con aliados.



Lo integran directamente seis empresas: Carval, especializada en salud y nutrición animal y agrícola, fundada en 1956. Siguen Pharmetique (farmacéutica, 1987), Research Pharmaceutical (broker farma, 1997), Procoval (confitería, 1997), Bioart (dispositivos médicos y ortopedia, 2004) y Procival (Agroindustria, 2012).



Igualmente, a través de un portafolio de alianzas que buscan fortalecer su operación, están las empresas Bionutrec, creada en el 2014, dedicada a los medicamentos de venta libre y La Vital, que nació en el 2005. También está Pronavícola, que tiene otros socios.

Un liderazgo con aroma de café

Camila Escobar Corredor, presidenta Ejecutiva de Procafecol, firma que opera la marca Juan Valdez, fue reconocida como Líder empresarial 2021 en los Premios Portafolio.

Escobar Corredor es Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Harvard.



Tras pasar por varios cargos en diferentes organizaciones, a su corta edad es referente por su trabajo al frente de una de las marcas más queridas por los colombianos.

Camila Escobar, presidenta ejecutiva de Procafecol, ganó el premio Líder empresarial 2021. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

Honrada por el reconocimiento, aseguró que no es para ella sino para una nueva generación de líderes que surge en Colombia y que no tiene que ver con la juventud –tiene 40 años– sino con el modelo de dirección que promueven.



Asumió en el 2018 como timonel de Procafecol y su invitación es a seguir cerrando brechas porque, desde su perspectiva, la participación de ellas no se debe impulsar solamente por ser mujeres sino por el valor que generan.



Y señaló que tiene claro que su sueño es trabajar para marcas y empresas con propósito, porque “no podría hacer algo diferente el resto de mi vida”.

Vacunación en empresas, un rol clave

El segundo galardón especial de los Premios Portafolio 2021 fue para la iniciativa ‘Empresarios por la vacunación’, liderada por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y su presidente, Bruce Mac Master, para promover la vacunación contra el covid-19 dentro de las compañías del país.



“Con gran emoción recibo este reconocimiento. En la Andi tenemos un apellido que es ‘Somos más país’ y eso es una declaración en términos de unirnos para construir, aportar, ser parte de las soluciones, progresar y ayudarnos”, comentó Mac Master al recibir el galardón.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

Y señaló que el reconocimiento es para las 1.400 afiliados de la Andi, para los empresarios que representan y a los que no, pero hicieron parte del programa. “Me siento muy orgulloso de cómo reaccionamos a una prueba compleja como el covid”, dijo al señalar que la iniciativa adquirió 2,5 millones de dosis de vacunas Sinovac y recaudó 285.000 millones de pesos.



“La pandemia nos afectó a todos desde el primer día, pero desde ese mismo momento nos reunimos con los empresarios para empezar a buscar soluciones”, agregó.

Así fueron los otros galardones

Durante la entrega de los Premios Portafolio en su edición 2021, la categoría de transformación digital se la llevó el Grupo Nutresa, teniendo en cuenta que si bien la pandemia aceleró este especto en el país, en el Grupo Nutresa se venía trabajando hace cinco años en un modelo de transformación que incluía un apartado importante: el desarrollo de capacidades.



Entre tanto, el premio de en Esfuerzo exportador lo recibió Minerva Foods - Red Cárnica SAS, compañía de origen brasileño que desde que aterrizó en el país en 2015 se ha ganado el papel protagónico del mercado colombiano de exportación de carne bovina.



A su turno, la categoría de Gestión de Gestión del Recurso Humano fue para Colombina, compañía en la que la eliminación de las estigmatizaciones es uno de los pilares de sus políticas de gestión del talento humano como forma de asegurar la sostenibilidad en el tiempo.



Al mismo tiempo, en Servicio al Cliente la distinción fue otorgada a Flamingo,que en el comercio minorista y bajo el lema ‘cliente en el centro y feliz’, elaboró el plan ‘Voz del cliente’ en el que, hasta el momento, han tomado apunte de más de 60.000 comentarios de clientes con los cuales han desarrollado cientos de mejoras del servicio.



En la categoría de Protección al Medio Ambiente el reconocimiento fue para Alquería, que en 2021 que este año logró certificarse como Empresa B, y que adoptó un plan llamado ‘Planeta Larga Vida’, con cuatro pilares fundamentales: energía y cambio climático, economía circular, agua y ganadería sostenible.



Durante la ceremonia de ayer el premio de Innovación lo recibió Tributi y el reconocimiento en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial se lo llevó Ecopetrol.



Portafolio también exaltó la labor y el esfuerzo de los empresarios, docentes y estudiantes, categorías en las que las distinciones fueron para Flavio Hernando Jácome Liévano, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, y María del Mar Gómez, estudiante de la Universidad de los Andes.