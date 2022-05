La OPEP+, que se reúne de nuevo este jueves, debería ignorar la decisión de los 27 países de la Unión Europea de interrumpir la mayoría de importaciones de petróleo ruso y mantener el statu quo para no contrariar a Moscú.



Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados por Arabia Saudita, y sus diez socios, liderados por Rusia, que juntos forman la llamada OPEP+, se reúnen este jueves por videoconferencia para fijar las cuotas de producción de julio.



Desde la última reunión en mayo del grupo, que tiene su sede en Viena, los precios del Brent del Mar del Norte han subido casi un 12% y los del WTI estadounidense más de un 10%, impulsados en particular por la perspectiva del embargo europeo sobre el petróleo ruso.



El martes subieron a 124,10 dólares y 119,43 dólares el barril, respectivamente, los más altos en dos meses, unas horas después del anuncio en Bruselas del acuerdo de los 27.



Tras semanas de negociaciones, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas dieron luz verde a la interrupción gradual de las importaciones de petróleo ruso transportado por barco, que representa dos tercios de las compras europeas.



Sin embargo, esta nueva situación no debería influir en la política del cártel, que no ha cambiado desde principios de 2021, por lo que la gran mayoría de los analistas prevén un nuevo aumento marginal del volumen total de producción, de unos 432.000 barriles diarios.



Actitud "contraria a su misión"

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el cártel ha mostrado su unidad y no tiene interés en "sustituir el petróleo ruso", subraya Ipek Ozkardeskaya, analista del banco Swissquote.



"Perjudicaría a Rusia por partida doble: además de perder un cliente importante, la UE, [Rusia] ganaría menos dinero por la caída de los precios que supondría el aumento de la oferta de la OPEP", explicó a la AFP.



"Rusia es uno de los dos miembros más importantes de la alianza [con Arabia Saudita], por lo que cualquier decisión de aumentar la producción se ha convertido en algo muy político", dijo Craig Erlam, de Oanda.



En estas condiciones, Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP y único país capaz de aumentar su producción, evita actuar unilateralmente, "seguramente por temor a provocar desacuerdos en el seno de la organización". Por eso se espera que la OPEP+ no reaccione a las nuevas sanciones europeas a pesar del aumento de los precios.



"Hay pocas esperanzas de que anuncie algo que alivie el mercado", dijo Ozkardeskaya. Los analistas esperan una "reunión de trámite". Los países del G7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania) habían instado de nuevo el viernes a "los países productores de petróleo y gas a actuar de forma responsable y responder a las tensiones de los mercados internacionales", subrayando que "la OPEP+ tiene un papel clave que desempeñar".



Pero la alianza, formada en 2016 con el objetivo de regular el mercado, ha permanecido sorda a las numerosas llamadas de Occidente. Esta actitud "es totalmente contraria a su misión de garantizar un precio justo tanto para los consumidores como para los productores", dijo Stephen Innes, de Spi Asset Management. "Es difícil de digerir para los hogares que pagan una factura elevada", añadió.