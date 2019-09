Precio del petróleo se dispara en casi 20 % y Trump libera reservas

Los precios del petróleo subieron este unes hasta casi 20 % y el Brent marcó su mayor alza porcentual intradía desde la Guerra del Golfo en 1991, después de un ataque de yemeníes hutíes a las instalaciones de procesamiento de Arabia Saudí el fin de semana que paralizó la mitad de la producción del reino.



Los precios recortaron su escalada luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el uso de reservas de emergencia del país norteamericano para garantizar suministros estables de petróleo en el mundo.

Los futuros del crudo Brent, el referencial internacional, ganaron previamente hasta 19,5 % a 71,95 dólares por barril, su mayor aumento intradía desde el 14 de enero de 1991. A las 1023 GMT, subían 8,65 % a 65,43 dólares el barril.



En tanto, el petróleo WTI de Estados Unidos ascendió hasta en 15,5 % a 63,34 dólares el barril previamente en la jornada, su avance intradía más fuerte desde junio de 1998. Más tarde, el contrato operaba con un aumento de 8,42 %, a 59,47 dólares el barril.



Arabia Saudí es el mayor exportador de petróleo del mundo y el ataque a las instalaciones de crudo del productor estatal saudí Aramco en Abqaiq y Khurais recortó la producción en 5,7 millones de barriles por día. La empresa no ha dado un plazo para la reanudación de la producción al completo.



Dos fuentes informadas sobre la operaciones de Aramco dijeron que la empresa aún no retorna a sus niveles normales de producción y que ello "podría tomar meses".

Esta es la apariencia de la planta de Aramco en las afueras de la capital saudita, Riad Foto: AFP

"Retirar del mercado más de 5 % de los suministros mundiales de crudo en un solo ataque, un volumen que excede el crecimiento acumulativo de naciones fuera de la OPEP del 2014 a 2018, es sumamente preocupante", dijeron analistas de UBS en una nota enviada a clientes.



El presidente Trump anunció que había autorizado la liberación de crudo de las reservas estratégicas de Estados Unidos en caso de ser necesario, por un volumen que podrá determinarse más adelante. Además, afirmó que Washington tenía "las armas cargadas y listas" para actuar como potencial respuesta al ataque.



Los grandes importadores de petróleo saudí, como India, China e Indonesia, serán los más vulnerables a la interrupción de los suministros.

El lunes, Emiratos Árabes Unidos y fuentes de la OPEP dijeron que el bloque está evaluando el impacto en el mercado de los ataques en Arabia Saudí, pero que considera que es muy pronto para que sus miembros tomen acciones, como un aumento de producción o una reunión de emergencia.



Las exportaciones de petróleo saudí continuarán normalmente esta semana, ya que el reino utilizará sus enormes existencias para alimentar las refinerías, según dijo a Reuters una fuente de la industria.

Rusia pide que no se tomen medidas apresuradas

El Kremlin alertó de las consecuencias negativas para los mercados energéticos de los ataques con drones contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco, pero pidió a la comunidad internacional que no tome medidas apresuradas que puedan desestabilizar más la situación. "Llamamos a todos los países regionales y no regionales a que no tomen medidas o conclusiones apresuradas que solo puedan agravar la desestabilización y, por el contrario, adoptar una postura que ayudará a amortiguar la tensión existente", dijo a la prensa Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.



El representante del Kremlin comentaba así las acusaciones del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien responsabilizó directamente a Irán de estar detrás del ataque a dos plantas de la mayor petrolera del mundo, algo que Teherán ha negado rotundamente.



El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró por su parte que está "cargado y listo" para responder al ataque contra refinerías saudíes y dijo que, aunque cree saber quién es el "culpable", está esperando la respuesta de Riad para saber cómo proceder. Trump en un mensaje en en Twitter usó el término "locked and loaded" (en español, cargado y listo) que suele usarse en ámbitos militares para decir que un arma está cargada.

"Nosotros nunca hemos sido partidarios de sacar conclusiones precipitadas", insistió Peskov. A la vez, admitió que el incidente, reivindicado por los rebeldes hutíes yemeníes, "naturalmente, conlleva consecuencias" para los mercados energéticos globales. "Confiamos en que la parte saudí logrará próximamente subsanar los daños ocasionados por el ataque", señaló Peskov.



En este sentido afirmó que Riad no ha pedido ayuda a Moscú para afrontar las consecuencias del incidente. El Ministerio de Exteriores ruso también expresó en un comunicado su "enérgica condena" por el ataque a las plantas iraníes que "ha provocado gran preocupación en Moscú". "Consideramos contraproducente utilizar lo ocurrido para escalar las tensiones en torno a Irán en el marco de la conocida línea promovida por EE. UU.", indicó la Cancillería en la nota. El ataque con diez drones contra dos refinerías de la petrolera saudí, producido el sábado, obligó a Aramco a reducir su producción en un 50 %-



REUTERS Y EFE