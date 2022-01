A medida que las economías siguen su proceso de recuperación después de la parálisis que supuso el inicio de la pandemia y que la variante ómicron no ha sido todo lo destructiva que se esperaba, la demanda de crudo sigue creciendo y, con ello, aumentan las preocupaciones sobre la capacidad disponible para producir más petróleo, lo que tiene a los precios en máximos desde 2014.

A ello, se suman otra serie de riesgos como las crecientes tensiones geopolíticas que se han avivado en Oriente Próximo. En Emiratos Árabes Unidos, una zona clave para la producción de crudo, se produjo hace unos días un ataque mortal contra una instalación petrolera. También afectan, por ejemplo, las interrupciones en países productores como Libia, Nigeria o Canadá, este último por las fuertes heladas que ha sufrido, lo que hace temer una caída del abastecimiento.



Todos estos factores han llevado al precio del petróleo Brent, que sirve de referencia a Colombia, a aumentar en los últimos 12 meses alrededor de 56 por ciento. La semana pasada el barril superó la barrera de los 85 dólares y esta se cotizó sobre los 88 e, incluso, llegó a rozar los 90 dólares, unos precios máximos que no se veían desde octubre de 2014.



“Observamos una presión alcista derivada de un desbalance entre la demanda y la oferta. Mientras la economía mundial sigue recuperándose más allá incluso de la variante ómicron, hay una restricción de oferta por parte de la Opep. Hay que recordar que estos países han limitado bastante su producción y lo que se está generando es un exceso de demanda”, dijo Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

Por el lado de la demanda mundial de petróleo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) espera que en el 2022 se superen los niveles previos a la pandemia al llegar a 99,7 millones de barriles por día, unos 200.000 barriles más que en los niveles de 2019.



Del lado de la oferta, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) más Rusia y otros aliados esperan seguir aumentando su producción este año y la apuesta es llegar a 400.000 barriles por día cada mes para seguir llenando el hueco que se generó con los grandes recortes de producción que se aprobaron en el 2020.



Omar Suárez, gerente de estrategia de Casa de Bolsa, apuntó que el miedo que generaba en un principio la variante ómicron se fue diluyendo porque el número de fallecimientos está siendo mucho bajo. “El impacto ha sido leve y la economía sigue con una buena dinámica”, sostuvo.



El rally de los precios del petróleo no terminaría aquí. Algunos analistas proyectan que este año volveríamos a la era de los 100 dólares. En medio de un impacto de la demanda menor al esperado, las interrupciones al suministro y los déficits de bombeo de la Opep+, Goldman Sachs pronosticó que el barril se cotizaría a ese nivel en la segunda mitad del año.

El pozo está situado en Antioquia, en límites con Santander. Foto: Ecopetrol

Lo que gana Colombia

Colombia, al igual que otros vecinos como Ecuador o Venezuela, se benefician siempre del aumento del precio del petróleo. En general, en estos momentos, hay optimismo entre los principales actores del sector; sin embargo, mantienen cautela por el contexto de tanta volatilidad en el que se han movido los precios.



De seguir estos niveles, no solo se beneficiarían las empresas sino que también ganaría la Nación gracias a la renta petrolera que le entra vía impuestos, regalías y dividendos de la estatal Ecopetrol. Y con ello, a su vez, se mejorarían las perspectivas sobre el déficit fiscal y la deuda pública.



Ahora bien, el Ministerio de Hacienda dice que este beneficio se materializaría especialmente en la vigencia 2023 y, en mucha menor medida, en este 2022.



“El alza en la cotización internacional del crudo genera un incremento en los ingresos del Gobierno en 2022 vía mayores retenciones de renta a las empresas petroleras. Este efecto, puede representar un 10 por ciento del incremento esperado de los ingresos petroleros entre ambas vigencias. El restante 90 por ciento se materializaría en 2023, vía mayor recaudo de impuesto de renta (declaración del año gravable 2022) y dividendos a la Nación, dado el incremento de las utilidades del Grupo Ecopetrol durante 2022”, aseguró a EL TIEMPO la cartera de Hacienda, que lidera José Manuel Restrepo.



Lo que sí es cierto es que estos son unos recursos extra con los que no contaba el Gobierno cuando hizo su hoja de ruta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) y que ahora por cada dólar que sube el petróleo Brent los ingresos de la Nación aumentan 130 millones de dólares, es decir, unos 487.000 millones de pesos entre este y el próximo año.

Las rentas petroleras podrían llegar a unos 31 billones de pesos. Foto: Cortesía Ecopetrol

En el Mfmp el Gobierno hizo cuentas para el 2022 con un Brent a 63 dólares, con una tasa de cambio de 3.744 y con una producción petrolera de 816.000 barriles por día. Y, ahora, la primera semana de febrero se espera que se actualicen esos supuestos en la publicación del Plan Financiero.



Entre tanto, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) calculó que con esos supuestos del Gobierno la renta petrolera hubiera llegado este año a 25 billones de pesos. Y que los nuevos cálculos deberían ser con un Brent, de momento, con cautela a 75 dólares promedio año (pues habrá momentos en que el precio esté más arriba y otros que caiga), una tasa de cambio a 3.900 pesos y una producción no tan optimista de 760.000 barriles por día. Con estas nuevas cifras, las rentas podrían llegar a unos 31 billones de pesos, es decir, habría un excedente de 6 billones de pesos con lo que se había proyectado inicialmente.



Del otro lado, José Ignacio López, jefe de Investigaciones Ecómicas de Corficolombiana, recuerda que estos ingresos fiscales adicionales también vienen con un costo más alto dado los subsidios a los combustibles. "De mantenerse los actuales precios, el efecto fiscal es claramente positivo. Pero hay que tener en cuenta que el precio de la gasolina debería estar más hacia los 12.000 pesos. El Gobierno está subsidiado la gasolina y el Acpm de forma importante y esto tiene un costo fiscal alto", manifestó.

Mayores exportaciones

Adicional a ello, los mayores precios internacionales del petróleo también generarían beneficios en términos de las cuentas externas de la economía colombiana, a través de unas mayores exportaciones. Sin embargo, para algunos analistas debido a la baja producción petrolera la situación no se está aprovechando al máximo.



En ese punto, Pérez apuntó que si bien los precios del petróleo están hoy en niveles que no veíamos hace años, los de la producción no. “Antes de la pandemia, teníamos un nivel de producción cercano a los 870.000 barriles de petróleo por día, hoy en día estamos más cerca de los 750.000. Entonces infortunadamente a pesar de los precios, del lado exportador no estamos pudiendo aprovechar al máximo esa situación”, sostuvo.



De otro lado, los expertos del Ministerio de Hacienda aseguraron que los mayores precios pueden representar un incentivo que incremente la Inversión Extranjera Directa (IED) hacia ese sector, el cual recibió el 25,3 por ciento del total de la IED al país, entre los años 2010 y 2021 (a tercer trimestre). Adicionalmente, estos mayores flujos de IED e ingresos por cuenta de las exportaciones ayudarían a mitigar las presiones alcistas sobre la tasa de cambio, ya que implican una mayor oferta de divisas en el mercado local.

Aumento de la producción

Los expertos también coinciden en que los mayores precios del crudo podrían traer un aumento de la producción petrolera este año.



“Si bien en el corto plazo la producción de petróleo es poco sensible ante aumentos en el precio internacional, el incremento en los precios que se ha observado desde mediados de 2021 ha generado una señal positiva a las empresas del sector, generando una mayor rentabilidad a la actividad petrolera, lo que se ha visto reflejado en un aumento en el número de taladros activos”, dijeron desde la cartera de Hacienda.



En ese sentido, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta opinó que con el aumento de los precios del crudo eleva el volumen de las reservas probadas (si con precio de 65 dólares se cuantificaban en 2.006 millones de barriles, con la cotización actual de 89,64 dólares alcanzan los 2.746 millones) y aumenta la producción, porque campos que estaban inactivos por bajos precios se van incorporando a la producción a la par con el alza de precios.

“La producción ha venido cayendo, desde 865.000 barriles/día en 2019 a 780.000 en 2020 y 740.000 barriles/día en 2021. Con los precios al alza se proyecta una promedio de producción para este año de 800.000 barriles/día”, dijo Acosta.



Además, según Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), esta situación ayudará a reactivar los proyectos estancados que por el valor del barril no se habían ejecutado, porque muchos de ellos se vuelven viables. “Las altas cotizaciones estimulan el apetito de las operadoras por recuperar producción mediante trabajos en pozo (wellwiork y workover) y optimización de los proyectos de recobro mejorado (inyección continua de fluidos en lis yacimientos”, explica.



Este también aseguró que si la exploración es exitosa, en el mediano plazo las reservas del país aumentarían y que esta reactivación se convierte en un impulso para la contratación de profesionales del sector.



Más regalías

Por otro lado, el aumento en los precios internacionales del petróleo también beneficia a los departamentos y los municipios a través de los recursos que estos perciben del Sistema General de Regalías como contraprestación económica por la explotación de crudo. En ese caso, los departamentos que concentran la mayor producción petrolera son el Meta, Casanare, Arauca, Santander y Huila.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS