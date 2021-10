Precio del Brent alcanzó los US$ 86 tras declaraciones de ministro saudita

Los precios del petróleo volvieron a alcanzar récords hoy tras las declaraciones del ministro saudita de Energía este fin de semana, que deja poco margen a un próximo aumento de la oferta por parte de la OPEP+.



Hacia las 09:30 GMT, el precio de barril de Brent del mar del Norte para entrega el diciembre ganó 0,53 por ciento respecto al cierre el viernes, a 85,98 dólares en Londres.



En Nueva York, el barril del West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes aumentaba 0,66 por ciento, hasta 84,31 dólares.



"El ministro saudita de Energía habiendo indicado (el sábado) que la OPEP+ se mantendría prudente respecto al aumento de su producción, el Brent y el WTI estuvieron al alza desde el inicio de los intercambios asiáticos", constató Jeffrey Halley, analista de Oanda.



Poco antes, el WTI se situó en 84,76 dólares, a un precio que no llegaba desde octubre de 2014. En paralelo, el Brent alcanzó los 86,43 dólares, algo que no sucedía desde octubre de 2018. Si supera los 86,74 dólares, también se pondrá al mismo nivel que octubre de 2014.



"La crisis está, en cierto modo, contenida pero no terminó, tenemos que vigilar de no dar por sentado las cosas", dijo el ministro saudita de Energía, Abdelaziz bin Salmán, entrevistado por Bloomberg al margen del foro ecologista "Saudi Green Initiative".



El responsable, que lidera la alianza de la Organización de los Países Exportadores de

Petróleo (Opep), hizo hincapié en la presencia activa del coronavirus en varias partes del mundo, como en Rusia, confrontada a una virulenta ola de la epidemia.



