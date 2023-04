Luego de que durante las negociaciones del mercado interbancario el dólar subió, en promedio, 66 pesos frente a su precio del martes, en las negociaciones digitales del llamado mercado next day, más de 110 pesos adicionales.



De esa manera se acumulaba un encarecimiento de la divisa de casi 170 pesos en un día. Esa fue la consecuencia del anuncio de la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en medio de la crisis política dentro del Gobierno.



Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Según José Ignacio López, director de Investigaciones de Corficolombiana, hoy podría ser un día de mucha volatilidad en el mercado cambiario, y el dólar podría estar “por los lados de los 4.700 pesos".



"No descarto algo más arriba, porque todavía no hay un entendimiento de cuáles fueron las motivaciones de los cambios puntuales en el gabinete y, segundo, todavía es temprano para tener una anticipación de qué implica esto en términos de políticas desde los ministerios y de las reformas”, agregó.

Ayer, la jornada se inició con un fuerte repunte en la cotización del dólar, cerca de 98 pesos. En cuestión de una hora y media de operaciones, el precio alcanzó a asomarse al nivel de los 4.600 pesos, una diferencia de más de 106 pesos frente a la tasa representativa de ayer, de 4.486,6 pesos.



Así, mientras el precio máximo de la sesión se ubicó en 4.592,65, el menor valor que se pagó por un solo dólar este miércoles fue de 4.519,4 pesos, según registros del mercado.



Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Acciones a la baja

Entre tanto, los precios de las principales acciones en la Bolsa de Valores de Colombia bajaron, en su conjunto, 1,01 por ciento, según el índice MSCI-Colcap.



En particular, la acción de Ecopetrol, que se había descolgado el martes 6,3 por ciento, tuvo una pérdida adicional de 1,7 por ciento y cerró a 2.197 pesos.



El título venía castigado por el anuncio del nuevo presidente de la empresa, Ricardo Roa, de no firmar nuevos contratos de exploración. En dos jornadas, la petrolera se desvalorizó en 7,7 billones de pesos.

ECONOMÍA