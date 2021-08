Variante delta, inflación en EE. UU. y tributaria disparan el dólar

Los temores por un posible disparo mundial de contagios de covid-19, a raíz de la variante delta, y sus efectos en la recuperación de la economía, unidos a las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) haga realidad un eventual aumento de las tasas de interés ante presiones en la inflación, han sido los principales factores que en la últimas semanas han llevado a que los inversionistas busquen refugio en el dólar para sus recursos.

Con ello, el aumento del precio de la divisa en economías emergentes, como la colombiana, ha venido progresivamente al alza, al punto de que esta semana su cotización oficial tocó el miércoles los 3.918,49 pesos por dólar, un nivel que no se observaba hace 15 meses, cuando el país acababa de iniciar las cuarentenas estrictas por la llegada de la pandemia.



Y al margen del descenso y aumento observados el jueves y viernes, que llevaron a ubicar la cotización en 3.867,88 pesos al cierre de la semana, los analistas argumentan razones estructurales para prever que el dólar caro se mantendría en las próximas semanas o meses, mientras evolucionan las variables principales que lo afectan.



Según los registros de la tasa representativa del mercado que publica la Superintendencia Financiera, en promedio este año el dólar está en 3.658,78 pesos, un 1 por ciento por debajo del 2020, pero sí un 11,4 por ciento más caro que en 2019, lo que refleja claramente la fuerte devaluación del peso luego de la pandemia.



Sin embargo, frente al dato de comienzo de año, la tasa vigente desde el viernes hasta este lunes (3.867,88 pesos) es 152 pesos más alta que la observada al cierre de mayo y 435 pesos más que la vista el primer día de negociación del año, que fue de 3.432,5 pesos.



José Pedro Giraz, director para América Latina de la firma Skilling, explica que en el mundo el dólar subió aproximadamente un 0,2 por ciento frente a sus principales contrapartes, tras reducir la demanda de activos de riesgo en el mercado de renta variable.



“Las preocupaciones sobre la variable delta del covid-19 y las expectativas en torno a la reunión de la Fed han llevado a los inversionistas a buscar refugio en el dólar”, explica, y señala que los operadores estadounidenses creen que el dólar debe seguir fortaleciéndose durante la segunda mitad del año, proyectando un tipo de cambio cercano al 1,15 frente al euro.

Crece la incertidumbre

Por su parte, José Luis Mojica, especialista en mercado cambiario de Corficolombiana, agrega que los inversionistas también han mostrado incertidumbre y han subido sus posiciones de largo plazo en dólar en las últimas semanas ante la posibilidad de que la variante delta pueda ser nociva para la recuperación, si se traduce en nuevas restricciones, situación que frena factores a la baja como la llegada de nueva inversión extranjera, tanto directa para proyectos como de portafolio (en activos financieros).



David Cubides, economista del Banco Itaú Colombia, explica que las preocupaciones sobre los efectos de las nuevas variantes del virus en la actividad económica han llevado a un escenario de menor aversión al riesgo, es decir, que los inversionistas prefieren ir a la fija, y con ello el dólar se ha fortalecido en todo el mundo.



Pero, además, parte de la volatilidad de la semana radicó en la incertidumbre sobre la inflación en Estados Unidos y un eventual anticipo del ciclo de política monetaria por parte de la Fed, que ha favorecido la apreciación de la divisa, y esta semana deberá dar pistas sobre la normalización de la política monetaria.



De hecho, el viernes, si bien tuvo el mismo registro de mayo, el índice de precios de los gastos de consumo personal en Estados Unidos (PCE), indicador de inflación usado por la Fed, quedó por encima del 2 por ciento, su objetivo a largo plazo, subiendo la presión sobre los miembros de la entidad, que se comprometieron a mantener las políticas de dinero barato para ayudar a la economía a alcanzar el empleo pleno.



Pero Rubeela Farooqi, de la firma High Frequency Economics, afirma que la inflación ha sido impulsada por factores temporales, y pronostica que las presiones deberían disminuir en los próximos meses a medida que las afectaciones de la cadena de suministro bajan y el efecto de la reapertura se desvanezca. Esta situación frenaría las expectativas de los inversionistas sobre mayores rendimientos en Estados Unidos.

Y en el plano local, la reforma tributaria es un factor que incide en el valor que por estos días muestra el dólar, dado que aún hay incertidumbre por el proyecto y ello presiona la tasa de cambio.



¿Qué esperar?

La reforma tributaria es un factor que incide en el valor que por estos días muestra el dólar. Foto: Archivo EL TIEMPO

Analistas de Scotiabank Colpatria dicen que esto obedece a que en agosto los grandes inversionistas van a estar muy pendientes de lo que pase con el proyecto en el Congreso, en términos de si genera o no tranquilidad sobre las cuentas fiscales, al tiempo que prevén que algunos inversionistas domésticos piensen en salir de Colombia o vender sus activos. “En la medida en que se tenga más certidumbre se va a contar con más estabilidad”.



Al respecto, Esty Dwek, estratega global de Natixis Investment Managers, dice que el repunte del dólar puede ser limitado a medida que el crecimiento fuera de EE. UU. aumenta y el sentimiento de riesgo se recupera.



“Esperamos que se produzca un amplio rango de cambios frente a las principales divisas, aunque algunas de países emergentes y vinculados a las materias primas deberían beneficiarse”, precisó.

Los que ganan y los que pierden

Los aumentos pronunciados en un corto tiempo del precio del dólar son por estos días un dolor de cabeza para quienes utilizan su tarjeta de crédito para hacer compras por internet en el extranjero y que se liquidan en dólares, así como para quienes viajan al exterior.



Estos últimos no solo deben pagar más caros los pasajes aéreos o el alojamiento en hoteles fuera del país, sino que en períodos cortos de tiempo deben pagar más caras sus cuentas en dólares. Así, mientras que hace un mes alguien que compró un artículo por 200 dólares en una compra pagaba por este algo más de 747.000 pesos, otra persona que consumió el mismo objeto el 28 de julio pasado tuvo que pagar 780.000 pesos.



El aumento del dólar también afecta en el corto plazo a empresas que tienen obligaciones en dólares, lo cual también afecta su flujo de caja, y a los importadores, pero en este último caso depende de cuánto dure el dólar caro y del inventario que se tenga, ya que si hay suficiente mercancía en bodega, baja la presión para los empresarios, señalan analistas.



Por el contrario, un dólar caro está siendo por estos días uno de los dos puntos a favor de la rentabilidad de los exportadores, que pueden obtener más pesos por sus productos comercializados en el exterior, como por ejemplo los cafeteros, a quienes no solo los beneficia la devaluación, sino el aumento del precio internacional del grano que se observa por estos días.



Además, el alza actual del dólar les dará en 2022 un alivio a las cuentas fiscales del Gobierno, ya que el petróleo y el carbón, que también registran buenos precios, se comercializan mejor y representarán el próximo año más ingresos por dividendos de Ecopetrol, regalías y pagos de impuesto de renta.



Y si bien las remesas que reciben muchos colombianos de sus familiares en el exterior podrían rendirles más en Colombia, cualquier mayor valor que se reciba está ligado al precio que pagan las casas de cambio, el cual no tiene la misma dinámica que el dólar oficial, ya que el valor para la compra está en alrededor de 3.700 pesos, el mismo monto que tenía el 24 de julio.

