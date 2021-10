¿Cuáles son las variables que han bajado el precio del dólar en Colombia?

Por estos días, el precio del dólar en Colombia ha cedido terreno ante el fortalecimiento del peso colombiano, que ha llevado a que la divisa estadounidense se negocie a niveles cercanos de los $3.700, apenas dos meses después de haber rozado los $4.000.



Sin embargo, la depreciación del peso local sigue siendo alta si se compara con el precio con el que inició el año, el 1 de enero, que fue de $3.432.



Al 13 de octubre, la divisa extranjera se negocia en $3.726, lo que significa que, en lo que va corrido del 2021, la moneda estadounidense ha ganado $294.



De acuerdo con el histórico del Banco de la República sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el precio máximo del dólar este año se negoció el pasado 10 de agosto, cuando llegó a $3.988, y el mínimo fue el 7 de enero, cuando la TRM se ubicó en $3.428.



Según analistas del mercado, la radiografía que muestra la tasa de cambio cercana a a los $3.700 obedece a una serie de factores más allá de las preocupaciones por la pandemia, que poco influye ya en su comportamiento.



De acuerdo con los expertos, la tasa de cambio en Colombia se rige hoy por una serie de monetizaciones que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda para la venta de ISA, las expectativas por la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo año y la entrada de capitales ante un retorno de apetito por el riesgo por parte de los inversionistas extranjeros, factores que han favorecido al peso colombiano, a pesar de que en el mundo se observa una fortaleza del dólar importante.



Felipe Espitia, economista senior del Banco Popular, explica que “lo que estamos viendo con la depreciación del dólar en este momento es por el tema de las monetizaciones que ha venido realizando el Ministerio de Hacienda, que tenía una caja importante en dólares por la venta de ISA y por los derechos especiales del giro que recibió a cambio de títulos TES por parte del Emisor”.



Agrega, además, que si bien en estos momentos hay una tendencia bajista del dólar en el mercado local, hay que mirar si esto marca una hoja de ruta para el cierre de este 2021, entendiendo que el efecto de las decisiones de la FED, sobre el ajuste de su política monetaria un poco antes de lo esperado, llevará a que haya un rebote, lo que produciría que la tasa de cambio vuelva a incrementarse un poco.



Por su parte, Munir Jalil, director de investigaciones económicas para la región andina de BTG Pactual, manifiesta que en este momento el mercado está viendo un retorno de apetito por el riesgo por parte de los inversionistas extranjeros.



“Pasamos de un octubre que se veía complejo, pero que empezó a mejorar y a mostrar un poco más de optimismo en los mercados”, dijo a Portafolio.



Sin embargo, agregó que “no podemos decir que eso va a seguir así porque hay factores de volatilidad. En la medida que a fin de año venga una nueva variante u otro pico de la pandemia, eso puede jugar un poco en contra, o si vuelve el susto de la deuda de Estados Unidos, eso puede generar un poco de aversión al riesgo y demanda por el dólar”.



Jalil afirma que es un buen momento para aquellos que quieren comprar dólares, ya que “estamos cerca del precio justo para comprar. La volatilidad no va a desaparecer, pueden aparecer antes de fin de año otros factores que lo hagan subir, pero estamos por el lado de $3.700 o $3.760 pesos”.

Expertos indican que es un buen momento para comprar dólares. Foto: Roslan Rahman. AFP

Por su parte, Diego Franco, CIO de Franco Capital Management LlC, señala que la recuperación que ha tenido el peso colombiano o el ‘descanso’ del dólar obedece a factores puntuales de entrada de capital.



“En ese punto se resalta el mejor panorama que Moody’s ofreció para Colombia, lo que llevó a que fondos extranjeros decidieran aumentar su participación sobre el país. En general se debe a los mejores pronósticos de crecimiento de la economía colombiana”, agregó Franco.



“Incluso el Fondo Monetario Internacional mejoró ayer sus pronósticos de crecimiento para el país para 2021 y para 2022 y eso, de alguna forma, ha generado algo de confianza transitoria entre los extranjeros”, dijo el analista.



No obstante, no cree que esa tendencia continúe por mucho tiempo.



“No va a continuar no porque Colombia tenga trastornos, sino porque simplemente en el corto plazo la entrada de capitales va ser más pequeña. Además, porque hay tensiones e incertidumbres a nivel internacional: el tema de inflación en EE.UU. ha venido haciendo un eco muy importante, entre otros aspectos macroeconómicos mundiales, que llevará que los mercados busquen refugiarse en el dólar”.



Finalmente, Espita llama la atención sobre otro factor a tener en cuenta en el futuro de la tasa de cambio, que tiene que ver con las elecciones presidenciales de Colombia en 2022.



“Seguimos creyendo que todo el tema de elecciones en Colombia le pondrá un piso de $3.300 o $3.350 a la tasa de cambio, que es un evento de corto plazo que necesitamos solucionar para poder tener una mejor claridad de lo que viene a futuro para el país”.

