Precio del diésel podría subir entre $ 2.000 y $ 3.000, según presidente de Ecopetrol

En los últimos meses, hubo un alza en los precios de la gasolina. Sin embargo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que pronto se verá un incremento en los precios del ACPM (diésel), que hasta ahora se ha mantenido en $ 9.065 por galón.



Roa destacó el logro de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, Fepc, con el alza del galón de gasolina; sin embargo, en entrevista con Noticias Caracol, indicó que todavía falta hacer lo mismo con el costo del diésel, por lo que puede que el precio del combustible por galón suba entre $ 2.000 y $ 3.000 durante este año.



"La meta sí es que, con un incremento pequeño en el diésel durante el año, entre $ 2.000 y $ 3.000 el galón, se puede llegar a ese precio. Son los números que se están analizando”, aseguró el presidente de Ecopetrol.



El incremento de los precios de diésel puede ocasionar sobrecostos de un 10 % en los transportes de carga. Foto: Ministerio de Transporte

De igual forma, explicó que esto todavía no es un hecho y que “la premisa depende prácticamente de la política de precios de combustibles que define el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional y, sobre la que defina, Ecopetrol se allanará a la misma y la aplicará”.



Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, también habló con el citado medio sobre la preocupación del gremio por el anuncio de Roa. Indicó que el incremento de los precios de diésel puede ocasionar sobrecostos de un 10 %, que se vería reflejado en los costos operativos y, por lo tanto, subirían los precios de los alimentos.



Aumentarán los precios del ACPM. Foto: iStock

“De 3.000 pesos, pues ya tendríamos que hablar casi de 6 millones de pesos mensuales, en donde el sobrecosto va a subir tanto que nuestra operación no va a ser rentable y mucho menos viable al subir todo este valor, y si no lo podemos trasladar al cliente final, que es el mismo generador de carga, tenemos que parar nuestros negocios, nuestro negocio no va a ser rentable por ningún lado”, aseguró Cárdenas a Noticias Caracol.



"En relación con el Acpm, el Gobierno Nacional está trabajando en una Mesa Técnica con representantes de Transportadores de carga y pasajeros, para llegar a una solución concertada para reducir el subsidio que se otorga al diésel a través del Fepc", se indica en el informe del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda.



Se espera que el alza se haga de manera paulatina, y tarde entre unos 18 meses y 2 años. Por ahora, las conversaciones se retomarán desde el próximo 13 de marzo.



