Tras la reunión del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y representantes de los transportadores de carga en el país, se llegó a la conclusión que el precio del diésel no se modificará -luego del alza de 57 pesos- pero sí se estudiarán otros alivios para este sector.



"Nos queda claro que se va a cumplir con el compromiso de no incrementar las tarifas del combustible hasta el mes de junio del presente año, ya que nos explicó que los aumentos que se dieron fueron desde el punto de vista técnico", dijo Arnulfo Cuervo Aguilera, vicepresidente de Fedetranscarga.



También se acordó que se realizará una nueva reunión el próximo jueves a las 10:00 de la mañana para estudiar alternativas que ayuden a compensar este incremento en el diésel y para mantener el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).



Entre los posibles alivios que se van a analizar -y que propuso el gremio de transportadores- están una reducción en el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y no subir los costos de los peajes.

Ministro de Transporte y representantes de los transportadores. Foto: MinTransporte

En la reunión también se espera contar con la presencia de representantes de la Consejería Presidencial para las Regiones, el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para revisar lo que se ha hecho en materia del estado de las vías.



Esto porque persisten las preocupaciones por el estado de las vías que afectan a los vehículos de transporte y amenazas de siniestralidad que hay en algunas carreteras del país como la Ruta del Sol que "requieren reparaciones inmediatas".



También se van a plantear algunas alternativas para el mejoramiento de los desplazamientos y la seguridad en las vías. Para este último punto se le solicitará al Ministerio de Defensa "medidas más activas de protección de los transportadores para que haya tranquilidad y confianza por parte de quienes transportan la carga del país por todas nuestras autopistas y carreteras", manifestó el ministro.