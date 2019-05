Precio del café vuelve a US$ 1, ¿se sostendrá?

Después de más de tres años de bajo precio, el alza del dólar y el aumento de la cotización internacional de la libra por encima de un dólar generan alivio en los bolsillos de los cultivadores de café del país.

Los futuros del café arábigo en Nueva York tocaron el jueves un nuevo máximo de tres meses y medio, por coberturas especulativas, problemas con la calidad del grano en Brasil y la fortaleza del real.

Entre tanto, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) informó que el suave cerró en la plaza neoyorquina a 1,02 dólares la libra.



Así las cosas, el precio interno de compra de la carga de 125 kilos se situó en 820.000 pesos, lo que equivale a 105.000 pesos más encima del valor sobre el cual se activa un subsidio de 30.000 pesos, y 18.000 pesos más que el jueves.



Y como solo se han tenido que repartir 5.900 millones de pesos de la última ayuda por 155.000 millones que recibieron los cafeteros, por parte del Gobierno y para paliar la crisis, 149.100 millones de pesos resultantes podrían ser destinados a créditos para el sector y cubrir un posible perdón por morosidad en las obligaciones.



El mes pasado, los precios del grano cayeron a un mínimo de 13 años y medio de 86,35 centavos por pronósticos de un exceso de suministro, en especial de Brasil.



El gerente de la Asociación de Exportadores de café (Asoexport), Gustavo Gómez Montero, afirmó a EL TIEMPO que en los últimos días se ha presentado un mercado dinámico, con muchas transacciones y demanda de café colombiano.

Según el dirigente, los dos factores anotados (dólar al alza y repunte del grano en las bolsas) han contribuido a tener un precio de carga superior a 800.000 pesos y a reducir la presión sobre la cadena de producción y comercialización a nivel nacional.



“Sin embargo, a pesar del optimismo, es importante no bajar la guardia, seguir trabajando en estrategias de cafés diferenciados, productividad y competitividad; no solo en la producción sino en el proceso de exportación”, anotó.



El dirigente consideró, además, que una tasa de cambio por encima de 3.300 pesos es una invitación al sector a incrementar las exportaciones.



“Esperamos que estos precios continúen y puedan mejorar, en especial para épocas de cosecha. No obstante, ante cualquier panorama seguimos con el reto de aumentar la eficiencia y reducir costos de exportación para ser más competitivos internacionalmente”, sostuvo.

