Prenden alarmas por nueva alza que se avecina para el asfalto

Desde hace unos días, el sector de la ingeniería del país ve con preocupación el anuncio que les hizo Ecopetrol, en el sentido de que espera aplicar un nuevo reajuste este año en los precios de la tonelada de asfalto que se produce en el mercado colombiano.



Según logró establecer EL TIEMPO, en una reunión a mediados de agosto, que tuvo la compañía con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), se manifestó que el aumento en el valor de este material sería de un 25 por ciento del precio actual, el cual empezaría a regir desde septiembre, pero que aún no se ha hecho efectivo.



El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, le confirmó a este diaro la intención que manifestó la petrolera, lo cual generó un sinsabor en el gremio y en los contratistas, por los efectos que tendría la decisión en las obras públicas y los costos adicionales que estos asumirían, los cuales no están contemplados en los proyectos y podrían generar pleitos jurídicos.



De darse el aumento, este sería el cuarto que se realiza en periodos sucesivos desde el año 2019, cuando se registró un alza del 15 por ciento, luego en 2020 se hizo un incremento por el mismo porcentaje y en marzo de este año se tuvo un nuevo ajuste que subió 7 por ciento el valor del insumo.



“Si se hacen los cálculos del aumento, incluyendo el 25 por ciento que menciona ahora Ecopetrol, en los últimos tres años se ha incrementado un 77 por ciento el precio del asfalto. Es una locura, es absolutamente inconveniente y esos incrementos no los puede manejar nadie”, agregó Caicedo.



No obstante, Ecopetrol dijo que aún no se ha tomado una decisión sobre dicho incremento y aclaró que entre 2012 y 2019 no realizaron aumentos en el precio de este insumo clave para la infraestructura. La compañía petrolera y refinadora destacó que el precio del asfalto se ha visto afectado por la subida de los precios del petróleo.



“Desde marzo la tasa representativa del mercado ha tenido una variación al alza del 7 por ciento, así como el indicador Poten & Partner,que determina el precio internacional del asfalto. Además, el precio del petróleo, principal insumo para producir el asfalto, ha aumentado 35 por ciento desde enero de este año”, indicó. Ecopetrol aseguró, a su vez, que los precios de este material en el mercado del país son unos de los más bajos de la región, siendo hasta 50 por ciento inferiores que las tarifas manejadas en México y Costa Rica.



En Colombia actualmente hay 150 contratos para el arreglo de vías. Foto: Guillermo González. EL TIEMPO

Impacto en las obras

Las principales alarmas del sector de infraestructura van dirigidas a los proyectos de obra pública que se van a ver afectados por el aumento del precio del material.



Los contratos en este campo manejan precios unitarios, que son pactados antes de la firma y contemplan un único incremento anual, muy similar a la cifra de crecimiento económico del país.



Por esto, proyectos de mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción de carreteras pueden tener afectaciones; al igual que otras actividades que hacen uso de este material, como es el caso de obras de contención, estructuras de pavimentos y drenajes, entre otros.



La Cámara Colombiana de la Infraestructura detalla que aproximadamente en Colombia hay 150 contratos para el arreglo de vías, que representan una inversión cercana a un billón de pesos, y que intervienen cerca de 10.000 kilómetros de vías. Esto haría, indica Caicedo, que se reduzca el alcance del mantenimiento hasta en unos 2.000 kilómetros de carreteras.



“A esto se suma que se tienen contratados casi 12 billones de pesos para la pavimentación de más de 2.500 kilómetros de vías nacionales primarias, las cuales se reducirían las metas físicas de intervención en casi un 5 por ciento de la longitud a intervenir. Lo cual implica que, de antemano, se dejarían de ejecutar más de 100 kilómetros de estas carreteras”, dijo.



Así mismo, el presidente de la CCI asegura que la decisión del aumento puede llevar a un desequilibrio financiero de las entidades contratantes, porque no tienen en los presupuestos dos incrementos anuales.



“La medida podría generar un ambiente litigioso para el Gobierno, porque se contrata con unos presupuestos y ahora todas las reglas cambian a raíz de este incremento y puede llevar a un camino de una serie de pleitos jurídicos y esa no es la finalidad de la contratación pública”, destacó.



Respecto al impacto en los proyectos, Ecopetrol señaló que un incremento en el precio de venta del asfalto representa entre 0,28 por ciento y 2,52 por ciento del valor total de la construcción de una vía.



“Lo que significa un impacto menor frente a otros insumos importantes para la industria que han tenido incrementos este año hasta del 16 por ciento”, puntualizó.

