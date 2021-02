Las millonarias inversiones que abre el alza en el precio del petróleo

El panorama para el desarrollo de la operación petrolera del país parece despejarse. La razón fundamental es el consistente aumento que en las últimas semanas viene mostrando la cotización del barril de crudo en los mercados internacionales, toda vez que luego de que el viernes rozó 60 dólares, este lunes su precio de la referencia Brent (Europa) superó esa barrera, al ubicarse en 60,19 dólares en las primeras negociaciones.



Este movimiento, que lleva al crudo a ese nivel por primera vez en el año, está alentado por el optimismo de los inversionistas sobre la demanda, a medida que la economía mundial se recupera de la pandemia de coronavirus y que las existencias de la materia prima se reducen.



El incremento, que se da en un contexto mercados al alza, optimistas por el despliegue de las vacunas, la ralentización de los contagios de covid 19 y la esperanza de que el plan de estímulo de Joe Biden sea aprobado por los legisladores estadounidenses, hace prever una mayor certeza en la ejecución de las inversiones previstas por el sector petrolero en Colombia.



Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), las empresas afiliadas proyectaron, con una estimación de precio promedio de 45 dólares para el barril de crudo, que este año se registrará una inversión en exploración y producción de petróleo y gas en Colombia entre 3.100 y 3.450 millones, 51% superior a la del 2020.



Además, no solo los costos de operación por pozo se optimizan, sino que de paso contribuye a ampliar la producción de petróleo.

Del monto total previsto, los recursos de inversión para la producción de crudo y gas en el 2021 estarán entre 2.600 y 2.900 millones de dólares, es decir, 53 por ciento superior a los 1.700 millones del 2020. El sector tiene presupuestado destinar 400 millones para desarrollar producción de gas natural, lo cual representa el 15 por ciento de la inversión total en producción y mantiene la tendencia creciente en el enfoque hacia gas por parte de algunas empresas.



Si se ejecutan dichas inversiones, la ACP estima que la producción de petróleo para el 2021 será similar al promedio del 2020, entre 765 y 780 mil barriles por día, situación que redundaría un mantener el nivel de ingresos fiscales del Gobierno a través de impuestos y las utilidades de Ecopetrol, y contribuirá a los recursos que reciben por regalías las regiones productoras y las que no lo son.

Mayor optimismo

Según Stephen Innes, consultor en la firma Axi, “el apoyo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) luego de su reunión del miércoles anterior ha impulsado el alza en el precio del barril”.



Para la operación petrolera nacional, al tener más recursos para la producción y para la búsqueda de nuevos recursos, gracias al aumento del precio del barril, la situación ayuda ría a mejorar los presupuestos de inversión en exploración y producción.



Para Ecopetrol, un barril a 60 dólares es bueno para sus finanzas, ya que el presupuesto para el 2021 fue hecho con base en 45 dólares, lo que les permite financiar un plan de inversiones de hasta 4.000 millones para desarrollar todos los planes contemplados, generando utilidades y manteniendo adecuados niveles de endeudamiento.



“Pero ahora con un precio del barril con US$15 por encima del presupuesto inicialmente trazado la petrolera nacional va a registrar más ingresos y mejores resultados financieros en el 2021”, resaltó uno de los voceros de la compañía.



En el mismo sentido, para la petrolera Frontera Energy, un barril por encima de los US$60 permite optimizar el desarrollo en los campos.



“Para aumentar la producción es necesario invertir sumas importantes en exploración y en el desarrollo de la infraestructura para la extracción de crudo del subsuelo”, recalcó Richard Herbert, presidente Ejecutivo de la multinacional petrolera.



Agregó que, con un precio por encima de 60 dólares, las compañías operadoras generan suficiente efectivo para fortalecer la operación.



“Por esta razón, a precios bajos, sin un plan de inversiones de largo plazo que tenga un buen balance entre exploración, perforación y construcción de infraestructura, es imposible no solo incrementar la producción sino incluso mantenerla”, indicó Herbert.



Así mismo, mirando a mediano plazo la tarea petrolera, un barril a 60 dólares también despeja el camino un aumento en recursos para inversión, y para meter el acelerador a fondo en materia de exploración, que es la que garantiza que los volúmenes de producción y las reservas se incrementen a mediano plazo.



“Un repunte en la inversión del sector es una buena noticia para el país, ya que no solamente esta industria garantiza la generación de recursos fiscales que le permitan a la Nación y a las regiones apalancar la inversión pública en proyectos estratégicos para la reactivación económica y social”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).



Sin embargo, el gremio advierte que en el corto o mediano plazo no se espera que los precios y las condiciones de mercado retornen a los niveles previos a la crisis y, por lo tanto, las proyecciones de las empresas no muestran un incremento en el volumen de producción y el foco de la inversión en 2021 estará en sostener los niveles actuales, mitigando la declinación natural de los campos (de 15% promedio anual).



"De no realizarse las inversiones proyectadas, la producción de crudo en el 2021 caería a valores cercanos a los 660.000 barriles por día, porcentualmente similar a la caída registrada en el 2020", indicó la ACP.

